VIVIENDAS: Entregaron llaves de 11 viviendas más de la urbanización ATE

Ushuaia, lunes 13 de agosto de 2018.- Se realizó la entrega de llaves de once viviendas de la urbanización destinada a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La entrega, que se concretó esta mañana, se realizó en Casa de Gobierno y resulta la segunda entrega. En mayo pasado se realizó lo propio con más de 100 de un total de 128. El barrio se ubica en la sección “J” de la urbanización Barrancas del Río Pipo y cuenta con 8 edificios de 16 departamentos cada uno.

Presidió el acto, la gobernadora Dra. Rosana Bertone, junto al secretario de Vivienda del Ministerio del Interior y Obras Públicas de la Nación y presidente del Comité Ejecutivo del Fideicomiso ProCreAr, Dr. Iván Kerr y funcionarios del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia. Asistieron los legisladores Liliana Martínez Allende, Federico Bilota y Oscar Rubinos al acto que se llevó a cabo en el salón Malvinas.

En diálogo con Prensa Legislativa, el legislador Oscar Rubinos (UCR – Cambiemos), aseguró que “vinimos a acompañar al secretario Iván Kerr, en esta política nacional de construir viviendas en Tierra del Fuego”. Resaltó la alegría del momento, “pero además es importante destacar los convenios que se firmaron con el Banco de la Provincia, para seguir financiando viviendas a través de la Secretaría de Vivienda de la Nación”.

El Parlamentario confirmó el anuncio de “más viviendas a través de los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que serán viviendas con características relacionadas con el medio ambiente”. Dijo que, si bien no son muchas ya que son 28, “sí tienen una importancia en cuanto a las características de construcción y sirven como capacitación en esa línea”.

Rubinos destacó el reconocimiento de la Gobernadora “quien estaba muy agradecida con el Ministerio del Interior, por haber sido Tierra del Fuego elegida para este programa”.

“Me parece que la problemática de la vivienda no puede ser atendida con una sola medida. Me parece perfecto tener créditos hipotecarios blandos; tener viviendas sociales; tener la posibilidad de que el IPV entregue viviendas a quienes no pueden afrontar un crédito; o que el ProCreAr, como sucede en Ushuaia, tenga más de 500 viviendas en construcción; todo esto tiene que ser un trabajo en conjunto”, dijo el referente del bloque de la UCR – Cambiemos.

Por último, reconoció que “la recuperación de tierras desde el Municipio, en los últimos ocho años, rinde sus frutos, porque es donde se puede construir. Todos tenemos que estar involucrados y tiene que haber muchos tipos de soluciones para afrontar ese desafío”, concluyó Oscar Rubinos.

“El Gobierno nacional asiste permanentemente a la Provincia enviando fondos para que se concreten estos planes de vivienda”, valoró la legisladora Liliana Martínez Allende, “en este caso para ATE, por eso estuvo el Secretario de Vivienda de Nación acompañándonos”.

En este contexto subrayó que “siempre una entrega de viviendas es una buena noticia, en el paso a recibir sus llaves, los adjudicatarios comentaban su situación, los altos alquileres que afrontan de hasta 17 mil pesos. Son cifras muy importantes para una familia, sobre todo en la situación en la que estamos hoy”, dijo.

La Parlamentaria radical, contó que se continúa con la concreción de obras apoyadas con la Nación. “Se firmaron convenios para continuar con la construcción de viviendas, con un crédito del BID. Siempre la presencia del gobierno Nacional representa fondos para Tierra del Fuego y en este caso para algo tan importante como lo son los nuevos hogares para los fueguinos

En la oportunidad se realizó la firma de un convenio de colaboración entre el programa Crédito Argentino del Bicentenario de la vivienda única familiar ProCreAr, el banco de Hipotecario y el de Tierra del Fuego y el Gobierno provincial, con la finalidad de establecer una implementación coordinada entre las partes para la financiación de las viviendas remantes del desarrollo urbanístico Río Grande, en el marco del fideicomiso ProCreAr.

En este sentido, el Gobierno será el encargado de inscribir y seleccionar a los interesados en adquirir las viviendas; el banco de Tierra del Fuego, otorgará, previo análisis crediticio, los créditos hipotecarios a los candidatos a la adquisición de los hogares.

Además, se concretó la firma para la construcción de 16 viviendas prototipo en el marco del proyecto “Eficiencia Energética y Energía Renovable”, la propuesta fue ratificada por la Gobernadora y el Secretario de Vivienda de la Nación. Se realizarán con fondos no reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

por Prensa Legislatur

a