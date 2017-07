UNIR TDF PRESENTO SU PROPUESTA ELECTORAL EN RÍO GRANDE

Posted on 8 hours ago

Los precandidatos a diputados nacionales por UNIR TDF, encabezados por Federico Sciurano y Miriam Boyadjián como titulares y Jessica Roldan y Susana Vargas como suplentes presentaron su propuesta electoral en la ciudad de Río Grande ante una nutrida concurrencia de militantes y simpatizantes pertenecientes a los distintos sectores partidarios que conforman el frente electoral: integrantes del Movimiento Popular Fueguino, de la Unión Cívica Radical, el Frente Renovador, el GEN e independientes.

La cita tuvo lugar en la sede partidaria del Movimiento Popular Fueguino, donde los precandidatos presentaron los ejes de su propuesta electoral: la defensa de los puestos de trabajo, la defensa del subrégimen de promoción industrial establecido en la ley 19.640, el fomento de políticas de arraigo que permitan a las familias fueguinas concretar su proyecto de vida en la provincia.

“La motivación va mucho más allá de una identificación partidaria, nosotros estamos acá porque necesitamos encontrar un camino de esperanza en nuestro futuro… los fueguinos tenemos que saber que esta es nuestra tierra y que no hay ninguna posibilidad de que alguien, cualquier gobierno, tenga un proyecto de desarrollo para nuestra tierra que tenga como objetivo que la gente se vaya” dijo Sciurano en referencia a las familias que están abandonando la provincia a causa de la falta de horizontes. Y remarcó: “Estas elecciones son la oportunidad que tenemos de decirle al gobierno que ese no es el rumbo que queremos. Y que si no nos hace caso en el año 2019 nos va a poner a nosotros a gobernar”

A su vez, la senadora nacional Miriam Boyadjián expresó que “lo que nos vuelve a unir, como nos unió allá por el 2015 es el amor, el amor por nuestra tierra, que hace que hoy retomemos esta carrera que nunca dejamos, de ser una alternativa de gobierno para nuestra provincia. Nuestra mirada está puesta en 2019, pero mientras tanto en esta elección necesitamos tener otra voz que se haga escuchar en el Congreso de la nación para defender los intereses de los fueguinos.