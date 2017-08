SOUTO: “LAS DEMORAS EN OBRAS Y PAGOS SON UN CASTIGO PARA LOS DOS MUNICIPIOS QUE NO SE HAN SOMETIDO A LAS POLÍTICAS NACIONALES”

Posted on 1 day ago

El jefe de Gabinete del Municipio de Ushuaia, Oscar Souto, afirmó que la deuda que por coparticipación mantiene el gobierno provincial con la ciudad y la demora en el financiamiento de obras y herramientas que debe autorizar Nación obedecen a “un castigo para las ciudades que no se han sometido a las políticas nacionales”.

La coparticipación adeudada a la ciudad de Ushuaia ronda los 90 millones, cifra que “pesa mucho en el presupuesto municipal”, sostuvo Souto, quien expresó que “nuestra prioridad es el asfalto para la próxima temporada”.

El jefe de Gabinete aseguró, en diálogo con radio Provincia de la ciudad de Ushuaia, que se trata de un “ castigo para las ciudades en particular” y, a modo de ejemplo, expresó que “quien está a cargo del Fideicomiso Austral el señor Héctor Stefani, se sentó con el Intendente en el mes de Diciembre anunciando dos obras de pavimento importantes para la ciudad como la de Hipólito Irigoyen y el ingreso al Valle de Andorra, se dio la no objeción técnica al estudio de prefactibilidad y hasta ese momento siempre se había mostrado dispuesto a realizar gestiones con el Municipio” y cuestionó que “han pasado ya ocho meses desde ese anuncio y nos encontramos con la novedad que esto no sólo no se realiza, sino que de forma intempestiva, supongo que porque está en campaña política, sale a cuestionar que la Municipalidad presente proyectos al Concejo Deliberante para financiar las obras que necesita y en algunos casos para pagar deudas históricas que existen”.

En ese marco, refirió que el candidato del PRO “confunde, se equivoca, no sabe que son proyectos distintos, incluso mereció la respuestas de algunos concejales que no son de nuestro signo político, pero debemos reconocer que en estos temas se han puesto a favor de la ciudad, como Bertotto y Romano” considerando que “más allá de las diferencias que había con el Intendente anterior reconocen que recibieron una cantidad de fondos del Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner y contra esto que es una realidad, nosotros en 19 meses de gestión no recibimos ni un solo peso más allá de las promesas de Stefani”

“A nosotros nos huele a que en campaña se dicen cosas que luego no se cumplen y es un sello distintivo del gobierno de Macri, que tiene un discurso marquetinero para la campaña y provocó el mayor fraude electoral, al menos en cuanto a lo discursivo, desde el retorno de la democracia para aquí”, explicó Souto.

Sobre las demoras en las obras de pavimentación con financiamiento nacional y en la habilitación para obtener el crédito autorizado por el Concejo Deliberante para la compra de los nuevos colectivos de la ciudad, Souto remarcó que “muchas cosas que estaban acordadas no se cumplieron”.

Recordó que “en el caso de las calles, estaba dada la no objeción técnica y, en el caso de los colectivos, la situación es mucho peor porque es un crédito que se gestionó en el mes de noviembre cuando ya estaba aprobada la financiación por parte del Concejo Deliberante. Son 35 millones sobre un total de 42 para los colectivos nuevos. El municipio pagó 7, el crédito sigue sin salir y tiene que ser aprobado por el Ministerio del Interior y por el Ministerio de Hacienda”. Informó que “a otros municipios del país se les aprobó en 30 y hasta el 15 días; llevamos ya ocho meses y el crédito sigue sin salir”.

“Hemos tenido que afrontar nuevos pagos y me temo que terminemos afrontando el monto total, lo cual haría que los colectivos siguieran circulando, pero restáramos ese dinero para otras obras necesarias para la ciudad”, aseguró el jefe de Gabinete.

“Hay un discurso desde sectores del gobierno nacional y del gobierno provincial, pero luego la realidad los desmiente rotundamente”, afirmó.

La misma situación que vive el Municipio de Ushuaia es la que se replica en el Municipio de Río Grande que “tiene obras aprobadas dentro del fideicomiso y debe poner fondos propios para encarar esas obras que , en algunos casos, se devuelven con meses de atraso”.

“Las demoras se repiten, sistemáticamente, en las dos ciudades. Lo único que tenemos para pensar es que es un castigo para dos municipios que no se han sometido a las políticas nacionales a las que, con tanto entusiasmo, ha acompañado el gobierno provincial en estos 18 meses”, dijo.

El jefe de Gabinete se esperanzó en retomar el diálogo con el representante del gobierno nacional en Tierra del Fuego, Tito Stefani, “quizás cuando termine la campaña, porque lo vemos muy ocupado en su campaña”. En tal sentido, expresó sorpresa por el tenor de sus recientes declaraciones, en las que “ha vertido opiniones sobre temas que desconoce. Le pediría que se informe más de lo que pasa y después opine”, concluyó.