Programa articulado entre Nación, Provincia, Municipio y la DIAT.

“El Intendente Municipal Dn. Claudio Queno se reunió con la Directora de la Dirección interdisciplinaria de atención Temprana en acceso a Justicia Dra. Silvia Vecchi del Superior Tribunal de Justicia.”

La Dra. Vecchi en su paso por el municipio comento; “Desde el año 2004 tenemos una relación muy importante con esta comunidad”, donde iniciamos un relevamiento y realizamos una evaluación de cuáles eran las necesidades en esta comunidad a propósito de los temas de la conflictividad social. En ese momento se crea en el Superior Tribunal el “Programa de Acceso a Justicia” cuya Directora es la Dra. María del Carmen Battaini, venimos trabajando durante varios años, recorremos Tolhuin, hace mucho tiempo y esto ha generado el logro de hacer realidad lo que tenemos hoy que es “La Casa de Justicia” donde hemos puesto nuestros equipos para atender a las personas y las instituciones de la ciudad, nosotros creamos a través de los años, la que es ahora la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana (DIAT) esto quiere decir, que no importa qué tipo de problema tengan porque siempre habrá un profesional que lo va a escuchar y va a encontrar la manera de como atender su problema, eso es lo que nosotros entendemos por atención temprana, todas las actividades preventivas en ese sentido y en particular que damos diariamente en Casa de Justicia porque tenemos un equipo permanente de atención en particular, siempre estamos muy relacionados con los referentes de la municipalidad y también con los referentes de Provincia ya sea por Desarrollo Social o por Políticas de Género, Educación o por Salud, esta vez nos recibió el intendente Claudio Queno donde mantuvimos una charla muy grata de organización en la cual se trato actividades conjuntas entre Nación, Provincia, Municipio y nuestro programa de acceso a justicia del Superior Tribunal que se realizara en el mes de Septiembre del 18 al 22, donde realizaremos las siguientes actividades relacionadas con las tres aéreas, la primera tendrá que ver con educación, esto quiere decir que vamos a estar “Abarcando todos los establecimientos educativos” con actividades no solo de educación en valores e intentar facilitar el dialogo en los conflictos de la comunidad educativa, el segundo eje será “hábitat y desarrollo sustentable” quiere decir que se trabajara todos los espacios donde se juegue el medio ambiente con una cantidad de actividades donde trabajaran técnicos de Nación, Provincia, Municipio y del Programa del Superior Tribunal en Acceso a Justicia, el tercer eje que es, el quizás nos refiere mayor atención porque es el que venimos trabajando hace mucho tiempo con mucha preocupación es el de “Violencia, trata, la complejidad de las adicciones y las violencias en general” que será abordada por otros integrantes de otros equipos especializados en la temática, así como venimos desarrollando talleres y actividades que se hacen en casa de cultura de capacitación esta vez vamos hacer actividad en campo donde trabajaremos en todos los espacios municipales.

Vecchi finalizo diciendo que apenas tengan el calendario de las actividades comenzaran a difundir el Programa que está articulado entre Nación, Provincia, Municipalidad y el programa de acceso al poder de justicia.