VUOTO INAUGURÓ EL XXXVII PERÍODO DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA

Con la presencia de los concejales Gabriel De la Vega, Laura Avila, Javier Branca, Mariana Oviedo, Ricardo Garramuño, Juan Manuel Romano y el Presidente Juan Carlos Pino, el senador nacional Matías Rodríguez, la diputada nacional Carolina Yutrovic y las legisladoras provinciales Victoria Vuoto y Mónica Acosta, el intendente de la ciudad inauguró formalmente el 37 período de sesiones del concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia en las instalaciones del salón de eventos del Ushuaia Shopping.

“Me presento aquí en mi calidad de Intendente de la ciudad para contarles todo lo que hemos hecho en estos cuatro años y lo que se viene para la ciudad para este 2020 y en los próximos años” comenzó diciendo Vuoto en un discurso, que duró cerca de una hora.

En primer lugar, el intendente realizó un balance de lo recibido hace cuatro años, señalando que “no han sido fáciles, porque recibimos una ciudad destruida, sin capacidad para hacer las obras que necesitaban los vecinos, endeudada e incapaz de construir un destino común” pero que también “esto nos obligó a utilizar aún más la creatividad, la imaginación, la persuasión y la responsabilidad. Donde otros vieron murallas, nosotros vimos desafíos a superar. Y los superamos. Esto nos enseñó algo muy importante: Ushuaia puede. Porque si pese a todas las dificultades del gobierno de Macri, pudimos; estoy seguro que con un gobierno nacional como el de Alberto y Cristina, vamos a poder mucho más”.

En dicho marco, Vuoto anunció que la Secretaría Nacional de Recursos Hídricos incluyó a Ushuaia en el programa “Argentina Hacer Trabajo” para el financiamiento de obras de cloacas y de agua para los barrios altos, lo que va a ayudar a regularizar, sanear y mejorar la calidad de vida de los barrios informales.

Según informó el Intendente, la ciudad de Ushuaia también va a ingresar al programa nacional de Hábitat, “por lo que vamos a contar con recursos de Hábitat para las obras que necesita nuestra ciudad. Es muy importante poder contar con estos recursos nacionales, porque hace muchos años que no tenemos ayuda de Nación”, destacó Vuoto, quien también agradeció al senador nacional Matías Rodríguez por el trabajo conjunto con la Secretaria de Transporte de la Nación para conseguir más subsidios para el transporte público local.

Posteriormente, el Intendente invitó a “todos y a todas a sumarse y a construir una ciudad moderna, inclusiva, abierta al mundo, una ciudad de la que nos sintamos cada día más orgullosos. Quiero que se nos hinche el pecho de orgullo cada vez que miremos la ciudad y pensemos: ¡qué linda está Ushuaia! Quiero que nos sintamos parte de haberlo hecho posible”.

GRAN PLAN DE OBRAS PÚBLICAS EN MARCHA

Un importante espacio del discurso ocupó el plan de obras públicas que lleva adelante el Municipio con un detalle minucioso de las intervenciones en marcha y las próximas obras.

Al respecto, Vuoto señaló que “sólo para los meses de verano de la temporada 2019-2020, estamos ejecutando un plan de obra pública con una inversión de 626 millones de pesos. Quiero destacar dos porque se que son muy esperadas por los vecinos de la zona: el ingreso asfaltado de Andorra y la pavimentación a calle De la Estancia. En este segundo mandato vamos a invertir mucho para que todo el sector de Andorra tenga más servicios y obras”.

“Queremos que en nuestro último día de este segundo mandato no tengamos ni una calle más de tierra en la ciudad de Ushuaia” destacó el Intendente, quien también enumeró las obras de infraestructura de red de baja tensión y alumbrado en el barrio San Martín, los sanitarios y el sobretecho del Microestadio Cochocho Vargas, el bacheo y repavimentación de los barrios La Cantera y San Vicente, la refacción del edificio de la Asociación Civil ACTUAR, la readecuación de la red cloacal en calle Yaganes y la repavimentación, el nuevo edificio de zoonosis, la ampliación de la escuela experimental La Bahía, el edificio de la Secretaría de la Mujer, la repavimentación de la calle Isla Año Nuevo y en los barrios El Libertador y Gaucho Rivero, la urbanización San Martín y las veredas de avenidas Maipú y Garramuño”.

Asimismo, también señaló que para el resto del año el nivel de inversión no va a bajar ya que está planificada una inversión que supera los $1.550 millones en obra pública.

En relación a la recuperación de la trama vial, Vuoto reseñó que “hicimos un trabajo enorme en la recuperación de la trama vial. Recibimos una ciudad abandonada y ya llevamos intervenidas más de 400 cuadras” y enumeró las obras viales en marcha en distintos sectores de la ciudad como “el pavimento en el Barrio Buena Esperanza y Los Pinos, la ampliación de Av. Hipólito Yrigoyen entre el Cadic y la Rotonda del Aeropuerto, la ampliación de Av. Perito Moreno entre Yaganes y La Anónima, la pavimentación de De la Estancia, la calle Los Ñires, el cordón cuneta y red pluvial de calle Tucumán en los barrios Alakalufes, y la ampliación de la avenida Hipólito Yrigoyen en su cuarta mano, entre otras.

Por último, destacó la recuperación de 22 playones y más de 10 plazas de distintos puntos de nuestra ciudad. Y enumeró las intervenciones en marcha y las nuevas plazas en las que se va a trabajar, entre ellas la puesta en valor del Paseo del Centenario, “para que recupere su brillo y vuelva a ser un punto turístico y referencia de la ciudad”.

“Estamos viviendo una auténtica revolución de las mujeres, que está generando muchos cambios positivos en la sociedad. Este año será también un año muy especial en este camino de lucha” destacó Vuoto en sus palabras iniciales sobre el rol que cumplió y que lleva adelante la Secretaría de la Mujer.

“Vamos a trabajar en Mujeres emprendedoras, que tuvo un reconocimiento internacional de la ONU, que habla de la gestión de calidad que tuvimos. Desde la Secretaría de la Mujer tenemos el objetivo de contener y de acompañar los casos de violencia de género. Hemos generado grandes avances y estamos en un camino que no se detiene y vamos a ir hacia la construcción del nuevo hogar para las mujeres que han sido violentadas” señaló Vuoto, quien también destacó el trabajo de Laura Avila, Yesica Garay y de Victoria Vuoto.

El intendente hizo también una fuerte defensa de la autonomía municipal ya que se trata de un “un principio fundamental de gobierno y de administración”. “Somos municipalistas y vamos a defender nuestros recursos y nuestra autonomía. Cuidar la autonomía municipal de los recortes o de limitaciones encubiertas, es cuidar los recursos y las obras de los vecinos y las vecinas. Somos firmes en nuestras convicciones, porque lo fuimos ayer, lo somos hoy y lo vamos a seguir siendo en el futuro” destacó Vuoto.

En materia de transporte público, el Intendente destacó que “la Sociedad de Estado de Ushuaia fue una idea, sobre la que nos decían que estábamos locos, pero que hoy en materia de transporte público es un ejemplo para todo el país. A esto lo logramos con mucho esfuerzo, sin subsidios del Estado nacional y gracias a que apostamos a la calidad del servicio público, pasando de 90 mil boletos por mes a 348 mil cortes de boletos por mes. Hoy estamos pensando en nuevos recorridos y en las nuevas unidades que vamos a incorporar que queremos que sean eléctricas en el marco del gran pacto verde que necesitamos.

En relación al Turismo, el Intendente destacó que la ciudad hoy tiene “12 vuelos diarios y recibe a 441.562 turistas al año, muchos de ellos que llegan por crucero o por mar. Pero necesitamos seguir creciendo. Hoy tenemos el apoyo y el acompañamiento del Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, quien en poco tiempo nos va a visitar, y esto nos va a ayudar mucho a seguir creciendo”.

Una parte importante del discurso fue la descripción del modelo de Ciudad Inteligente que el Municipio lleva adelante. “Tenemos que avanzar fuertemente hacia un modelo inteligente de ciudad, que sea atrevida en materia de creatividad y de ideas, pero que que siempre esté provocada por la información y el conocimiento que hoy las tecnologías nos permiten generar. Queremos que Defensa Civil Municipal cuente con un Centro Integral de Monitoreo, que sea de excelencia y que constituya un mojón en este camino de incorporación de tecnologías de la información a la toma de decisiones”, señaló Vuoto.

También el intendente informó que se va a crear un nuevo Hogar para la Tercera edad, para que los adultos mayores estén integrados y sean parte de la vida de la ciudad.

En materia de medio ambiente, Vuoto pidió que entendamos “al cuidado del medio ambiente, como un verdadero acto de soberanía en defensa de nuestro territorio. Necesitamos un Gran Acuerdo Verde, para tomar conciencia del daño que sufre nuestro planeta y generar los cambios para detener este deterioro. El cuidado del medio ambiente no es un problema del futuro. Es del presente y sobre el que tenemos que tomar medidas hoy. Si no empezamos a actuar, vamos a estar traicionando a nuestros hijos e hijas y a todas las generaciones que vendrán después”.

En relación a la industria, Vuoto aseguró que “junto a Alberto, Cristina y nuestros representantes vamos a lograr extender y adaptar la ley 19640 para generar los empleos que demanda el siglo XXI, y lograr el desarrollo de las industrias 4.0. Defender nuestra industria es defender nuestra soberanía, el poblamiento de nuestras tierras australes y el futuro de nuestra ciudad y de nuestra provincia”.

Entre los anuncios de obras nuevas, Vuoto dedicó especial atención al Centro de Formación de Nuevos Oficios Digitales para los jóvenes ya que “es una verdadera apuesta por el desarrollo de la industria nacional, la protección del empleo, y la innovación”.

Como capital de las Islas Malvinas, “Ushuaia tiene un compromiso y una obligación eterna con la historia en la defensa de nuestra soberanía y al reconocimiento al trabajo y dedicación de nuestros excombatientes” destacó Vuoto, quien también en relación a la Antártida, señaló que la ciudad tiene “las condiciones naturales para ser el Polo Logístico Antártico y a este proyecto lo vamos a encarar junto al gobierno nacional y al gobierno provincial para hacerlo realidad”.

Por último, el Intendente pidió trabajar por una ciudad igualitaria para todos. “Cuando la felicidad está reservada para unos pocos no es felicidad: es un privilegio y a los privilegios los tenemos que democratizar. A los fueguinos, no nos une ni el color de piel, ni el origen ni nuestra religión. Nos une la lealtad a una idea: a la idea de una provincia próspera, grande, autosustentable y que cuida el medio ambiente. Vecinos y vecinas de Ushuaia; fueguinos y fueguinas: no dejemos escapar esta oportunidad. A esta ciudad, a esta provincia y a este país lo sacamos trabajando codo a codo entre todos y todas o no lo saca nadie. El futuro, fueguinos y fueguinas, es nuestro”.