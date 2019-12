VUOTO ASUMIÓ SU SEGUNDO MANDATO AL FRENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Posted on 5 hours ago

Desde horas tempranas las distintas agrupaciones políticas, sindicales y sociales de la ciudad se fueron acercando al micro estadio José “Cochocho” Vargas para participar de la fiesta popular en la que Walter Vuoto, asumió su segundo mandato como intendente de Ushuaia.

El gimnasio se fue colmando rápidamente, con todo el colorido de banderas, bombos y trompetas, la liturgia peronista estuvo presente durante todo el acto de asunción de autoridades, especialmente al momento de reasumir como intendente Walter Vuoto.

En la asunción estuvieron presentes los senadores nacionales Eugenia Duré y Matías Rodríguez, el gobernador a cargo Juan Carlos Arcando, el gobernador electo, Gustavo Melella, los intendentes de Rio Grande y Tolhuin, Martín Pérez y Daniel Harrington, los nuevos integrantes del gabinete municipal y saliente, los nuevos concejales de la ciudad, legisladores provinciales actuales y electos, el intendente mandato cumplido Mario Daniele, la gobernadora mandato cumplido Fabiana Ríos, autoridades del Superior Tribunal de Justicia, fuerzas armadas y de seguridad, Centro de ex combatientes de Malvinas de Ushuaia, autoridades eclesiásticas, el rector de la UNTDF, Juan Castelucci, integrantes de sindicatos y entidades que acompañaron a referentes que asumieron como funcionarios de la gestión.

También estuvieron presentes, Juan Carlos Pesoa, ex secretario de Hacienda en los gobiernos de Néstor y Cristina; el intendente de El calafate, Javier Belloni; Ignacio Lamothe, ex secretario de Asuntos Municipales durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Al momento de su ingreso, Vuoto lo hizo acompañado de sus hijos y los integrantes del gabinete municipal, explotando el gimnasio entre cantos y aplausos.

Los concejales Mariana Oviedo y Ricardo Garramuño fueron los encargados de izar el pabellón nacional y provincial. Se entonaron las estrofas del Himno Nacional argentino y luego comenzó el desarrollo de la XXXVI Sesión Preparatoria del Concejo Deliberante, conducida por el concejal más preferido, Juan Carlos Pino, acompañado por la concejala más preferida Laura Avila. Seguidamente Pino invito a cada concejal a examinar los diplomas de los concejales electos y se dieron por aprobados, procediendo a tomar juramento a cada uno de ellos, realizándolo en primer término el propio Pino, “por Dios, la Patria y el pueblo de Ushuaia”, luego fue el turno de Laura Avila, quien lo hizo por la patria, el pueblo “y por las voces de todas las mujeres”. Siguió Javier Branca del Partido Verde, “y por recordar siempre que el pueblo de Ushuaia me paga el sueldo y por el techo propio de cada familia”

Gabriel de la Vega, juro por Dios, la Patria y el pueblo”. Continuó la jura del concejal Garramuño quien lo hizo por “Dios, la Patria y el pueblo”. Luego fue el turno de Mariana Oviedo, también por los santos evangelios, Dios, la patria y el pueblo y el ultimo en jurar fue el concejal Juan Manuel Romano por Dios, la Patria y el Pueblo.

Seguidamente, el concejal Romano hizo uso de la palabra agradeciendo a los vecinos de la ciudad que renovaron la confianza en cada concejal y a la militancia y un profundo agradecimiento al intendente Walter Vuoto, “por su calidad humana, por escucharme cuando me tenía que escuchar, por entenderme cuando lo necesité, más allá de que estemos en veredas de enfrente”.

Luego, habló Laura Avila, quien expresó “ustedes saben que dicen que Ushuaia es el fin del mundo pero, desde acá sabemos que es el inicio de la recuperación de la Patria”.

Después, se dirigió a los presentes, Javier Branca, y señaló que “agradezco al intendente por haberme convocado a integrar una de las listas y a mi familia por la enorme paciencia que me tienen día a día, a las compañeras y compañeros de la Cooperativa Nuestro Techo, la cooperativa Ikauyaken no les agradezco porque esto no es mío, es de todos y espero ser una herramienta útil para seguir trabajando en conseguir el techo propio”.

Mariana Oviedo, expuso que va a acompañar al intendente en todos los proyectos que beneficien a la ciudad y ejercer su rol de control, destacando el regreso de la representación femenina de su partido al Concejo Deliberante.

Gabriel de la Vega, expuso a su turno que “agradezco a todos los sindicatos que veo juntos acá, al Intendente por haber confiado en mí, por haber sido funcionario de la Secretaría de Gobierno y en estos cuatro años se ha transformado la ciudad que está más linda. A todos los militantes porque a uno lo llena de emoción”.

El concejal Ricardo Garramuño, por su parte señaló que “soy un hijo de la democracia y más allá de todas las diferencias el marco de respeto que se vive hoy entre todas las organizaciones políticas es muy bueno”. También agradeció a sus padres, su grupo de trabajo y la ciudadanía que confió nuevamente en él para ocupar una banca en el Concejo Deliberante.

Finalmente, fue Pino quien cerró las alocuciones de los ediles y señaló que “gracias al intendente por haber confiado en nuestros trabajo y quiero destacar que no solo hizo obras, entrego tierras, municipalizó el servicio, sino también al único intendente camporista y justicialista que no se arrodillo ante el macrismo” y agrego “junto a los intendente de la Patagonia, los concejales, crearon el foro Patagónico para defender a todos los patagónicos y los municipios de la Patagonia. Se puso al frente de la defensa y supo mantener sus convicciones y no relegó absolutamente nada, pudo defender las banderas de Néstor y Cristina, Perón y Evita y supo construir una relación política junto a Martín Pérez que después de 28 años volvió a recuperar a Río Grande, a Matías Rodríguez y Eugenia Dure y a todos los que acompañaron esta gestión. Le pido que con esa relación que ha construido, que trabaje incansablemente para que lleguen los fondos a Tierra del Fuego”.

Tras esto, se procedió a la elección de Autoridades para el periodo 2020, y Laura Avila propuso que sea Juan Carlos Pino, nuevamente el Presidente del cuerpo deliberativo, cuestión que se aprobó por unanimidad. Luego Garramuño propuso a Juan Manuel Romano, que también se aprobó por unanimidad y la vicepresidencia segunda finalmente recayó en Ricardo Garramuño. La Secretaría Administrativa quedó en manos de Noelia Butt y la Secretaría Legislativa en manos de Sebastián Iriarte. La Pro Secretaría Administrativa quedó en la representación de Cristina López.

Luego se hizo entrega del diploma al intendente Walter Vuoto, se pasaron vía video los saludos de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Entre Ríos Gustavo Bordet y de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. También hubo salutaciones de parte de la diputada Nacional Rosana Bertone, la legisladora Martínez Allende, el Presidente del Comité de la UCR, Alejandro Vernet y el Ministro del Interior Wado de Pedro.

Una vez concluidos los videos, juró el intendente Walter Vuoto “por mi patria, por mi ciudad, por mi pueblo si juro”.

Seguidamente, Walter Vuoto, brindó su discurso de reasunción y luego de un breve receso se les tomó juramento a los secretarios y subsecretarios de la nueva gestión municipal.

Comenzó con David Ferreyra como Jefe de Gabinete; Pablo García, Secretario de Gobierno; Gustavo Rodríguez, secretario de Economía y Finanzas. Cesar Molina, secretario Legal y Técnico; José Luis Recchia, secretario de Turismo; María Lorena Henríquez Sanches, secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial; Gabriela Muñiz Siccardi, secretaria de Planificación e Inversión Pública; Noelia Carrasco, secretaria de Cultura y Educación; Noelia Trentino, secretaria de la Mujer; Damián de Marco, secretario de Medio Ambiente; Sabrina Marcucci, secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos; Camilo Gómez, Presidente del Instituto Municipal de Deportes; Omar Becerra, secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política; Darío Garribia, vicejefe de gabinete; Oscar Souto, delegado de Ushuaia en Buenos Aires; Mauricio Neubauer subsecretario de Asuntos Laborales y Gremiales; Marcelo Matach, subsecretario de Coordinación de Gestión; Juan Nicolás Pelloli, subsecretario de Comunicación Pública; Guillermo navarro, subsecretario de Relaciones con la Comunidad; María Cecilia Fiocchi, subsecretaria de Relaciones Internacionales, Antártida y Malvinas; Ricardo romano, subsecretario de Culto; Alejandro Ledesma, subsecretario de Seguridad Urbana; Horacio Herrera, subsecretario de Gobierno; Gustavo Ventura subsecretario de Desarrollo Económico; Eduardo Vales, subsecretario de Industria y Producción; María Belén Molina, subsecretaria de Cultura y Educación; Rodrigo Arrieta, subsecretario de Administración del Recurso Turístico; Irupé Petrina, subsecretaria de desarrollo Territorial; Yanira Martínez, subsecretaria de Viviendas; Luis Cárdenas, subsecretario de Planeamiento Estratégico; Pablo Castro, subsecretario de Obras Públicas, Christian Videla, subsecretario de Servicios Públicos; Yesica Garay, subsecretaria de Políticas Sanitarias; Sergio Niz, subsecretario de Desarrollo Social; Esteban Vercen, subsecretario de Gestión Operativa; Christian Hervías, subsecretario de Participación y Gestión Comunitaria; Paula Noia, vicepresidente del IMD; Gustavo Cinti, subsecretario de Unidad de Intendencia; Walter Batista, Coordinador de Asuntos Malvinas.

El acto finalizó con palabras del intendente Walter Vuoto que señaló “como verán hay una mezcla en el gabinete de profesionalismo, militancia, pero sobre todo es el amor por su ciudad, vecinos y vecinas de la ciudad de Ushuaia, el mejor gabinete ante mi mirada que podría haber formado, de los sueños, de las esperanzas, de las convicciones, es el gabinete de todos”.

Cabe destacar, la presencia del personal de Políticas Sanitarias del Municipio que estuvo con tres puestos de hidratación en el primer piso del gimnasio y dos en la planta baja, con médicos y enfermeros dispuestos por cualquier contingencia.