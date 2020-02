VILLEGAS: “ES NECESARIO QUE LOS FUEGUINOS CONTEMOS CON UN CÓDIGO CONTRAVENCIONAL”

Posted on 17 hours ago

Comenzó la labor del Consejo de la Magistratura, el legislador y consejero, Pablo Villegas, participó del primer encuentro donde se acordó una agenda de trabajo respecto a las próximas actividades. El Parlamentario adelantó que buscará consenso para abordar el Código Contravencional provincial, pendiente desde la gestión anterior.

El legislador del MPF adelantó que entre los temas que ocuparán la agenda principal de los dos representantes de la Legislatura en ese cuerpo colegiado, junto a Ricardo Furlan, será el sistema de remoción y selección de jueces: “Seguramente trabajaremos en eso y lo analizaremos para luego hacerlo en el ámbito natural que es la Legislatura”, expresó a Prensa Legislativa.

En este ámbito, Villegas contó que tras el encuentro con los consejeros, donde tomó juramento como nuevo integrante del cuerpo, el Dr. Miguel Ángel Castro, se abordaron los temas de agenda y una denuncia pendiente a un juez. En este sentido, adelantó que “hay una denuncia en trámite, resolvimos pedir información sobre esa denuncia al juzgado correspondiente”.

Consultado sobre el trabajo legislativo, Villegas avizoró para este nuevo periodo, “mucho debate ante la pluralidad de b loques y sectores que no pertenecen al oficialismo”, dijo. “Es un poco lo que intentamos hacer y exigimos desde hace 4 años, de la anterior gestión. Nadie es dueño de la verdad, pero esta situación nos pone en posición de poder debatir y poner una palabra en cualquier proyecto” analizó.

Mirada de la Legislatura dentro del Consejo de la Magistratura

“Hay cuestiones que son materia de trabajo en la Legislatura, como el Código Contravencional o lo que se encuentra paralizado, el proceso de nombramiento de toda una estructura judicial en función de la suspensión del Código en mención”, analizó Villegas. “Es una deuda que tenemos como Legisladores y este año quiero empezar a trabajarlo, no es que no quisiéramos hacerlo, solo que no contábamos con el apoyo del bloque oficialista para tratarlo”.

El representante de la Legislatura en el Consejo de la Magistratura expresó que “es necesario que los fueguinos contemos con un Código Contravencional que respete el marco legal y constitucional vigente y, que a la vez, dote a las fuerzas de seguridad de una herramienta muy útil en materia de prevención del delito”, aseguró y cerró.

Del encuentro celebrado este lunes, participaron el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Javier Muchnik; el fiscal de Estado, Dr. Virgilio Martínez de Sucre, el Dr. Miguel Ángel Castro, el Dr. Oscar Suarez, el ministro Jefe de Gabinete Provincial, Agustin Tita y el legislador, Pablo Villegas. Cabe mencionar que por cuestiones de salud, se ausentó el legislador Ricardo Furlan.