USHUAIA: CONCEJALES ATENDIERON EL RECLAMO DE CAMIONEROS

Posted on 11 hours ago

Los concejales atendieron el reclamo de los trabajadores de Agrotécnica Fueguina y recalcaron que “no es nuestra intención municipalizar a los trabajadores, por lo contrario queremos que se respete su convenio de trabajo”.

En el marco de la segunda sesión ordinaria, el gremio de camioneros manifestó que “el sector se encuentra preocupado por el posible despido de 185 trabajadores en caso de municipalizarse el servicio”.

En respuesta al reclamo del sector el concejal Juan Carlos Pino (Frente de Todos -PJ) remarcó, en todo momento, que se priorizan las fuentes de trabajo y se refirió a la posibilidad de modificar el pliego licitatorio y remarcó que “el servicio tiene que llegar a toda la ciudad; no puede ser que Andorra, los Alakalufes y la Urbanización San Martin, entre otros sectores, no se pueda realizar la recolección de residuos porque no está previsto en el contrato. Tenemos que tener una licitación que contemple todos los barrios”, sentenció.

El concejal defendió la postura de que el servicio quede en manos de UISE (sociedad del estado municipal) sin que ello implique que los trabajadores pasen a ser empleados estatales, sino que por el contrario aclaró que la propuesta es que continúen amparados por las normativas laborales actuales, dijo.

En tanto los concejales Juan Manuel Romano (FORJA), Ricardo Garramuño y Mariana Oviedo (MPF); y Javier Branca, Laura Ávila y Gabriel De La Vega (Frente de Todos – PJ) también llevaron tranquilidad al sector en cuanto al sostenimiento de los puestos laborales.