Pino: “Colazo y Vázquez llevarán al Congreso Nacional propuestas claras para los fueguinos”

Posted on 22 hours ago

El concejal Juan Carlos Pino junto a los militantes está recorriendo distintos barrios, acercando a cada vecino de Ushuaia la propuesta de la Lista 501 Frente Tierra de Unión, que lleva a Laura Colazo y Luis Vázquez como candidatos a diputados nacionales en las PASO, que se realizarán el próximo 13 de agosto.

El concejal justicialista valoró la figura de Laura Colazo, concejal riograndense que encabeza la Lista 501 del Frente Tierra de Unión como primera candidata a diputada nacional, junto a su compañero de fórmula, el actual ministro de Obras Públicas, Luis Vázquez, quién “está ejecutando el plan de obras más grande de Tierra del Fuego”.

Pino, expresó que “los candidatos a diputados por el Frente Tierra de Unión representan al Gobierno Provincial poniendo primero a Tierra del Fuego, defendiendo la Ley 19640, la Industria y el trabajo de los fueguinos; generando una nueva agenda para gestionar obras para la provincia con hechos concretos como lo hizo Rosana Bertone cuando era diputada nacional y senadora nacional, que sean visibles a la comunidad y no queden en meros discursos que no solucionan el problema de la gente”.

“Hoy hay una nueva agenda en la provincia, que es hacer viviendas, ampliar el Hospital de Ushuaia, extender el puerto de Ushuaia, centros de salud, gimnasios, plantas potabilizadoras, comisarias, hacer tendido de la red de gas y agua como en el barrio del valle de Andorra, en la Margen Sur de Rio Grande, atender la obra social, pagar a los jubilados y asistir a los problemas sociales. Es decir, que esta nueva agenda, que impuso la gobernadora, deja atrás discusiones antañas que retrasaron el crecimiento de la provincia”, enfatizó.

“Por eso consideramos que nuestros candidatos son fieles defensores de Tierra del Fuego, que conocen y caminan día a día buscando soluciones en forma permanente para los vecinos, como se está haciendo en la provincia”, remarcó.

Pino señaló que se trata de lista integradora, con candidatos como Laura Colazo que “es fueguina, nacida en el Hospital de Río Grande, con un profundo arraigo a nuestra provincia, que cuenta con una amplia experiencia en el Concejo Deliberante de Río Grande y se caracteriza por su capacidad de gestión y su compromiso”.

“Luis Vázquez, actual ministro de Obras Públicas, viene demostrando una amplia y contundente capacidad de gestión ya que la cartera provincial a su cargo está llevando adelante la obra pública más grande de la historia de Tierra del Fuego”, sostuvo.

“Sin dudas son los candidatos que necesitamos en Tierra del Fuego, que sepan gestionar, defender los intereses de la provincia como la Ley 19640, la industria, el trabajo, la soberanía de las Islas Malvinas con firmeza y convicción”, agregó.

Pino advirtió que “aquellos que intentan confundir a la sociedad relacionándonos con la política del Gobierno nacional pierden el tiempo, porque no tienen proyectos, ideas, no responden a los intereses de los fueguinos y deberían demostrar qué hicieron, hasta ahora, además de no presentar proyectos que beneficien a Tierra del Fuego”, y sentenció: “tenemos nuestros propios candidatos y representan al Gobierno de la Provincia y ante todo a los intereses de los fueguinos”.

Por último, Pino manifestó que “en un año y medio se ha demostrado con hechos concretos la gran cantidad de obras que se vienen realizando en vivienda, salud, seguridad, deportes y de infraestructura en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, obras que no se hacían desde hace muchos años, cambiando la discusión y generando una nueva agenda para todos”, y sostuvo: “vamos a seguir ese nuevo camino que impuso Rosana Bertone, que es gestionar obras para los vecinos y Laura Colazo y Luis Vázquez responden a esos objetivos, de poner primero a Tierra del Fuego”.