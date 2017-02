Piloto de Tolhuin gana etapa inicial del Enduro Internacional ‘Glaciares de Tierra del Fuego’

El piloto argentino Demian Ruiz (KTM) se coronó ganador de la especial número uno del Primer Enduro Internacional ‘Glaciares de Tierra del Fuego’, mientras que el deportista Chileno, Tomás de Gavardo (KTM) se quedó con el tercer lugar de la prueba disputada en el circuito municipal de Porvenir, bordeando el Estrecho de Magallanes.

Ruiz, quien es oriundo de Tolhuin TDF, registró 3 minutos 47 segundos para los 4.700 metros de recorrido a través de un piso blando, siendo escoltado por el puntarenense José Hidalgo (Husqvarna) con 3’38” y el capitalino Tomás de Gavardo (KTM), quien logró 4’09”.

El trasandino se adjudicó, además, la categoría de más de 250cc, en tanto que el natural de Porvenir, Erick Negrón (Honda), venció en la serie de hasta 250cc.

En tanto, en ATV 4×2 ganó Neftaly Gallardo (Can Am); en ATV 4×4 triunfó el local Oscar Basualdo (Can Am) y en UTV fue primero el argentino Sebastián Marchisio (Gamma).

La prueba, que tiene un recorrido total de 712 kilómetros, pasará por Cordón Baquedano, Onaissin, Cameron, Russfin, cordillera Darwin, lago Deseado, lago Despreciado, lago Fagnano y Caleta María; largará este sábado a las 8 horas hasta Caleta María, con un trazado de 356 kilómetros.

Durante la prueba se contó con la presencia de autoridades regionales, encabezadas por el gobernador provincial, Alfredo Miranda; la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade; el alcalde Timaukel, Marcos Martic; el concejal de Porvenir, Carlos Soto, y el presidente del Club 18 de Septiembre, Víctor Aguilar, quienes inauguraron el certamen junto a participantes y público, entonando los himnos de Chile y Argentina.

PROGRAMA

Sábado 25 de febrero

08:00 horas: PE 2, Porvenir (Club de Huasos) – Cordón Baquedano (Cruce). Enlace hasta la localidad de Pampa Guanaco (200 kms.).

12:00 horas: Colación para competidores.

13:00 horas: Enlace Pampa Guanaco – Lago Deseado (40 kms.).

14:00 horas: PE 3, Lago Deseado – Caleta María (50 kms).

15:00 horas: Paseo al Glaciar Parry.

17:00 horas: Retorno a Lago Blanco (90 kms).

22:00 horas: Cena para participantes en el quincho Club pesca y caza.

Domingo 26 de febrero

08:00 horas: PE 4, Lago Blanco – Estancia Ljubita (35 kms).

09:45 horas: Enlace Lago Blanco – sector Santa María – Porvenir (225 kms).

14:00 horas: PE 5, sector Santa María – Porvenir (21 kms).