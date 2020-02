USHUAIA: GESTIÓN CULTURAL ABRIÓ SUS INSCRIPCIONES EN EL CENT N° 11

Posted on 17 hours ago

La Tecnicatura en Gestión Cultural abrió sus inscripciones en el CENT Nº 11 de la Ciudad de Ushuaia. La carrera, de 3 años de duración, forma profesionales capaces de diseñar, organizar, asesorar y conducir proyectos y eventos artísticos y culturales. La inscripción ya se puede hacer online y hay cupos limitados.

¿Qué es la Gestión Cultural?

La Gestión Cultural como disciplina abarca todas las actividades que van desde el diseño hasta la ejecución de un proyecto o evento cultural. Los técnicos en Gestión Cultural pueden desempeñarse tanto en organizaciones públicas como privadas, y ante la necesidad de desarrollar un proyecto o evento cultural, deberán ser capaces de diseñarlo, organizarlo, coordinarlo, conducirlo, promocionarlo, y garantizar su correcta ejecución.

¿Qué tareas realiza un técnico en Gestión Cultural?

El técnico en Gestión Cultural se encuentra capacitado para:

• Gerenciar y administrar empresas relacionadas con las industrias culturales.

• Generar e implementar proyectos y programas culturales del sector público, así como evaluar su viabilidad operativa.

• Planificar, implementar y evaluar la programación de las empresas relacionadas con las industrias culturales.

• Asesorar en la elaboración de normas jurídicas y acciones políticas vinculadas al financiamiento indirecto de las actividades culturales.

• Elaborar, gerenciar, planificar y/o asesorar en las campañas de promoción de las actividades artísticas y culturales.

• Organizar, desarrollar y evaluar campañas de desarrollo de fondos de las organizaciones artísticas.

• Gerenciar organizaciones y empresas dedicadas a la producción de eventos artísticos.

• Promover y poner en valor tradiciones culturales e identidades étnicas y locales.

¿Por qué estudiar Gestión Cultural?

Porque es una carrera nueva y con futuro. En un contexto en el que las manifestaciones culturales crecen en diversidad, complejidad y volumen, el trabajo experto permite concretar su potencial.

¿Qué salidas profesionales hay?

Las salidas profesionales de los técnicos en Gestión Cultural incluyen el ámbito público (administraciones de varios niveles), el ámbito asociativo (entidades y fundaciones culturales) y el sector privado (empresas privadas de servicios culturales). Los empleos más habituales son los siguientes:

• Gestión y políticas culturales. Técnicos de administraciones, técnicos en planificación y estudios, técnicos en indicadores culturales, técnicos para la aplicación de políticas culturales, etc.

• Sectores e industrias culturales. Gestores de espacios escénicos, de salas de exposiciones y de espacios culturales polivalentes. También especialistas para trabajar en empresas editoriales, audiovisuales y teatrales.

• Interpretación y difusión del patrimonio. Técnicos de difusión del patrimonio, educadores de museos, profesionales en la evaluación de exposiciones y estudios de público, diseñadores de proyectos museográficos, etc.

• Turismo cultural. Profesionales en el diseño de productos turísticos culturales. Esto incluye itinerarios de todo tipo (literarios, naturales, históricos, arqueológicos, artísticos y etnográficos). También especialistas en la promoción local y el desarrollo territorial.

• Las TIC aplicadas a la cultura. Community managers, gestores de webs culturales, productores de contenidos culturales digitales, promotores culturales, etc.

¿Cómo me puedo inscribir?

La tecnicatura en Gestión Cultural consta de 3 años de cursada, el título tiene validez oficial, y las clases se dictan en el Centro Educativo de Nivel Terciario 11 (CENT 11) de la Ciudad de Ushuaia en la sede del Colegio Sábato (Juan Facundo Quiroga 1780) . Los cupos son limitados y las inscripciones pueden realizarse online en el siguiente link: http://inscripciones.cent11.edu.ar/Preinscripciones_add.php

También podes acercarte de lunes a viernes de 19:30hs. a 22:00hs a Gobernador Paz 1811, Ushuaia, Tierra del Fuego, o consultar al 02901-421500 o escribir a gestionculturalcent11@gmail.com