Tierra del Fuego produce medicamentos Atazanavir para el tratamiento de HIV

Posted on 3 weeks ago

LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO

LOPEZ: “LA PRIMERA PRODUCCCIÓN DE MEDICAMENTOS ATAZANAVIR ES UN HECHO HISTÓRICO PARA LA PROVINCIA”

Con un lote de más de 12 mil frascos producidos de Atazanavir para el tratamiento de HIV, el Laboratorio del Fin del Mundo (LDFM) logró el objetivo propuesto por la Gobernadora Rosana Bertone de producir medicamentos en la provincia.

Al respecto el Presidente del LDFM, Carlos López, en conversación con Emiliano Quesada para Radio Fueguina, señaló que “esto es histórico desde dos puntos de vista, por un lado la creación de nuevas fábricas que nos permiten diversificar la matriz industria y por otro lado un logro para la salud pública provincial porque estamos abordando el HIV como ninguna otra parte del país, ya que tenemos el tratamiento, los análisis y ahora estamos produciendo el medicamento en un laboratorio propio que está al nivel tecnológico de cualquier laboratorio de Estados Unidos”.

“La que imaginó este proyecto fue la Gobernadora Rosana Bertone, siempre recuerdo que le propuse un proyecto para el laboratorio de salud pública y me dijo que si lo íbamos a hacer, y lo hicimos, pero también me dijo que quería fabricar medicamentos” recordó el funcionario y agregó que “yo ni sabía por dónde empezar. Pero trabajando y poco a poco vimos como este sueño se convirtió en una realidad y hoy Tierra del Fuego produce medicamentos”.

Respecto de la composición del equipo, López explicó que “tenemos un equipo de trabajo muy joven compuesto por 24 personas y estamos contratando los operarios” y recordó que “tuvimos innumerables inconvenientes en el traslado del medicamento, incursionamos en algo inédito hasta inclusive para Aerolíneas Argentinas fue algo nuevo transportar nuestros sensores con el cargamento y eso nos llevó muchas complicaciones. Esto requiere de la coordinación de muchas organizaciones”.

Este martes el LDFM culminó el primer lote con más de 12 mil frascos, un considerable volumen que fue procesado acorde a todas las normativas nacionales e internacionales.

Primeros pasos del proyecto

“Había un proyecto de producir Atazanavir en el país y se estaba viendo con otras dos provincias grandes y aparecimos nosotros. Que cuando nos dijeron que teníamos para ofrecer les dijimos nada. Pero eso fue una ventaja porque no teníamos que reformar circuitos productivos, hicimos todo de cero, acorde a las necesidades específicas del producto” recordó el Presidente del LDFM tras señalar que “haber llegado hasta acá hoy nos representa una enorme responsabilidad porque ahora empezamos a pelear el mercado nacional y a trabajar para importar a otros puntos de américa latina”.

En relación a las disposiciones nacionales en materia de salud López expresó que “estamos peleando peso sobre peso en un panorama económico con un ajuste fuerte” y adelantó que “después de la entrega total de 5 lotes que hagamos a la secretaria de salud de la Nación, buscaremos otros destinos, pero vamos a seguir produciendo nuestro medicamento”.