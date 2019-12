GRAND PRIX “AJEDREZ Y CULTURA EN EL EX-PRESIDIO”: “ANIVERSARIO MUSEO MARÍTIMO DE USHUAIA”

Posted on 2 hours ago

El pasado sábado 14 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, se desarrolló el torneo para menores de las categorías Sub 10, Sub 14 y Sub 20 , de la serie “Ajedrez y Cultura en el Expresidio”, que llevan adelante en forma conjunta, el Museo Marítimo de Ushuaia y el Círculo de Ajedrez de Ushuaia. Esta vez dedicado al Aniversario del Museo Marítimo de Ushuaia.

Con el auspicio de la Asociación Museo Marítimo de Ushuaia y la organización a cargo del Círculo de Ajedrez de Ushuaia, el torneo se realizará por Sistema suizo, con un tiempo de duración de las partidas menor a treinta minutos.

Principales Posiciones Finales:

Sub 10

1.Julian Barreda

2.María Clara Romero

3.Catalina Romeu

4.Matias Matto Quiroga

Sub 14

1.Santino Zapata

2.Tomás Iglesias

3.Máximo Almendras

4.Zoe Berjecio

Sub 20

1.Paillacar Mateo

2.Damian Schualle

3.Ojeda Ariel

4.Fontenla Martina