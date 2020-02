CENTRO CULTURAL, SOCIAL Y POLÍTICO “NUEVA ARGENTINA”: SE INAUGURÓ LA MUESTRA “HISTORIAS CON ERIZOS”

Posted on 5 hours ago

El artista Ricardo Frías presentó su obra en Ushuaia. A través de diversas series de piezas de alfarería, torneadas para dar formas a erizos marinos, el artista plasma una metáfora entre la fragilidad y dureza de los erizos y las de los seres humanos. Homenaje y Bajo Presión son dos piezas que muestra por primera vez, la primera estuvo en las Islas Malvinas.

Este martes, el Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina” inauguró “Historias con Erizos”, su primera muestra artística del año 2020.

La exposición está compuesta por diversas series de piezas de alfarería torneada por el artista Ricardo Frías para dar forma a erizos marinos.

Aunque originalmente se formó en el campo de las Ciencias Económicas, fue adentrándose en las artes visuales de manera autodidacta y contando, también con el acompañamiento de su esposa, la artista Maia Gessaga.

En el año 2015 comenzó a explorar la alfarería como medio representativo y narrativo, con el cual espera desarrollar una instalación que contenga como eje central las piezas de cerámica creadas para transmitir un mensaje concreto y preocupante para el artista: la fragilidad de la existencia humana, y la dureza existente en muchas de sus relaciones sociales.

En la apertura de la exposición Frías realizó una síntesis del proceso de creación de sus obras, desde las fase de horneado y moldeado hasta los retoques de esmaltado de cada una de las creaciones y las reflexiones y sensaciones internas que fue teniendo durante la producción de las mismas. “Son piezas que tienen mucho trabajo encima y en ese trabajo uno va pensando un montón de cosas sobre lo que está trabajando y sobre lo que a mí me motivan estos erizos que en algún momento me encontré parecido a ellos —expresó—. El erizo adentro es una gelatina, vive en sociedad y busca su espacio y se defiende, esa fragilidad disfrazada con esas púas que si uno se acerca producen un gran dolor y muchas veces nosotros nos comportamos así en nuestra sociedad. Por lo menos yo, en distintos momentos de mi vida, me sentí identificado con esa metáfora y a la vez cada grupo de erizos va teniendo su historia”.

La obra, incluye dos piezas tituladas Homenaje y Bajo Presión, respectivamente, que el artista expone por primera vez. La primera de ellas estuvo en las Islas Malvinas. El artista la llevó al archipiélago donde viajó, junto a su esposa, hace algunos años atrás, en el marco de un proyecto de investigación promovido por la Secretaría de Políticas Universitarias del Estado Nacional. El erizo, pintado de celeste y blanco, fue colocado en diversos lugares de las islas y fotografiado allí. Los colores de nuestra patria plasmados en esa pieza buscan de algún modo homenajear a los caídos en la guerra y ser un símbolo de resistencia contra el colonialismo y la usurpación británica en el Atlántico Sur.

La obra Bajo Presión, por su parte, pretende simbolizar los efectos que el capitalismo produce sobre los trabajadores. Consiste en un campesino tratando de sostener una cuerda para que el peso, representado con dólares, no caiga sobre el erizo. Esta obra está inconclusa y la idea del artista es completarla en el Centro Cultural “Nueva Argentina” para que el público que visite la muestra pueda apreciar en directo el proceso creativo.

La apertura del evento estuvo a cargo de la prosecretaria Administrativa del Concejo Deliberante de Ushuaia, Cristina López y contó con la participación de la jefa de programa Alicia Flores y del subsecretario de Seguridad Urbana de la Municipalidad de Ushuaia Alejandro Ledesma.

López destacó la participación de Ricardo Frías en la primera muestra del ciclo 2020 y le entregó un diploma de reconocimiento por su labor y aporte a la cultura local. También ponderó el intenso trabajo que realiza cada uno de los integrantes del equipo del Centro Cultural “Nueva Argentina” y expresó que el trabajo es continuo para seguir fomentando la promoción de la cultura local. “Esta es la casa de todos los artistas”, remarcó.