Miriam Boyadjian: “No vamos a permitir que se siga perjudicando a Tierra del Fuego”

Posted on 2 days ago

“En el 2015 con Federico iniciamos un camino con nuestros sectores y muchos vecinos que nos acompañaron, trabajamos mucho en una propuesta para la provincia y estar nuevamente en una fórmula es algo que me da mucha expectativa, porque seguimos confiando y sosteniendo lo que planteamos hace dos años en áreas fundamentales como industria, salud, desarrollo local, educación”, manifestó Boyadjian.

“Creo que los vecinos tienen que tener todas las alternativas que sean necesarias, y poder elegir es la base de la democracia, así que celebro que incluso dentro del mismo partido sean apoyados candidatos diferentes como un sector del MPF que apoya a Cambiemos”, sostuvo la Senadora.

Boyadjian continuó diciendo que “tenemos que priorizar la industria provincial, defender el empleo y la salud, no podemos someternos al Gobierno Nacional porque eso está perjudicando gravemente a Tierra del Fuego. Los fueguinos decidirán en las urnas a quien le dan su confianza para trabajar por los intereses de la provincia”.

Acerca de la situación de la provincia, Miriam Boyadjian consultó al Jefe de Gabinete Marcos Peña si está en los planes del gobierno nacional prorrogar la vigencia del régimen de promoción industrial, a lo que Peña respondió que “es una discusión que todavía no se va a dar”. En este sentido, la Senadora dijo que “si el gobierno nacional no quiere dar esa discusión, no es una buena señal. Contra eso tenemos que trabajar”.