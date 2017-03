MALVINAS: Rindieron homenaje a veteranos de guerra del Poder Judicial

Posted on 4 hours ago

Ushuaia, miércoles 29 de marzo de 2017.- El presidente de la Poder Legislativo, vicegobernador Juan Carlos Arcando, participó -esta tarde- del acto homenaje a los veteranos de guerra, que hoy cumplen funciones en el ámbito del Poder Judicial de la Nación y de las provincias argentinas. La ceremonia, se llevó a cabo en la plaza Islas Malvinas de Ushuaia y contó con la presencia de la Comisión Directiva Nacional, Regional 1 y Seccional Tierra del Fuego, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) encabezada por su secretario general, Dr. Julio Piumato.

Durante su alocución, el Presidente del Parlamento agradeció a Piumato y Becchis, por elegir un lugar tan emblemático para los fueguinos, como es el Monumento a los Caídos en las Islas Malvinas para homenajear a los trabajadores del Poder Judicial. “Para esta fecha, todos los años, desde aquel 1982, siempre en mis sentimientos se generan sensaciones distintas”, dijo a los presentes en la plaza.

“Hoy en mi condición de Vicegobernador, y como siempre lo hice en los distintos cargos públicos que ocupé, ratifico mi espíritu malvinense”. De este modo, aseguró que “en esta gestión de gobierno, junto a la gobernadora Dra. Rosana Bertone, constituye una verdadera política de Estado la cuestión Malvinas. Como la necesidad de integrar los territorios usurpados, definitivamente a nuestra Provincia”.

Además, Arcando transmitió su reconocimiento por su valentía e hidalguía, a los excombatientes, camaradas y amigos. “No debemos olvidarnos jamás de aquellos que quedaron haciendo Patria en su descanso eterno en el suelo isleño y los que yacen en el Mar Argentino, ellos siguen haciendo Patria. A los que regresaron y todos aquellos que participaron y padecieron el proceso de desmalvinización, y lograron con mucho esfuerzo a través del tiempo obtener los reconocimientos de su participación, en esta verdadera Gesta Nacional”.

En este sentido, el Vicegobernador manifestó que “el desafío de hoy es mantener y ampliar los reclamos en los foros internacionales, sobre nuestros derechos soberanos en esa porción de país usurpada. Como se viene realizando, en el marco de la política internacional que desarrolla la Argentina y el acompañamiento de la inmensa mayoría de los Estados Nacionales, que conforman la realidad mundial”.

Por otro lado, el titular del Poder Legislativo dijo “quiero rescatar y hacer mío el testimonio de Paula Alarcón, hija de como me gustar decir a mí, combatiente permanente de Malvinas, José Luis Alarcón”. Ella sostuvo “mi deseo es que la gente abra sus mentes para que la lucha siga. La lucha por aquel pedazo de tierra tan Argentina como cada uno de nosotros, para que vuelva a ser nuestra, con la palabra, el diálogo, que las armas sean parte del pasado y que no se derrame más sangre de gente inocente. Especialmente la juventud, que sepa, cuente y aprenda, que pasó con los chicos de Malvinas, que las nuevas generaciones no olviden y que el recuerdo este siempre latente, para que Malvinas sea una parte intacta en nuestras memorias”.

Por último, agregó que “para la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, no solo debe ser un recuerdo, sino una realidad que se integren las islas usurpadas a nuestro territorio, como es nuestra política a nivel Provincial. Agradecerle, a todos los veteranos de guerra que están presentes que recibieron sus reconocimientos, por quienes los representan en el trabajo que desempeñan”, dijo Arcando en alusión a los homenajes que llevan adelante otros organismos a los excombatientes.

Cabe resaltar, que la ceremonia fue realizada por iniciativa del doctor Julio Piumato. Asimismo, el Vicegobernador junto al Presiente del STJ y al Secretario General de UEJN, entregaron presentes institucionales y recordatorios protocolares a los veteranos de guerra de la distintas provincias del país.

También, participaron los legisladores Federico Bilota, Ricardo Romano (FPV –PJ), Oscar Rubinos (UCR – Cambiemos) y Damián Löffler (MPF). Además, los integrantes de Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dr. Gonzalo Sagastume; Dra. María del Carmen Battaini; Javier Muchnik; el presidente del Centro de Excombatientes de Ushuaia, Walter Batista; el secretario adjunto, Luis Becchis; concejales; funcionarios de la administración central; empleados judiciales provinciales y nacionales, veteranos de guerra y vecinos.