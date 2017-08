MALVINAS Perjudican el Proceso de Identificación de los SOLDADOS NN

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas CECIM La Plata, solicitó al Canciller, Jorge Faurie, al ministro de Justicia, Germán Garavano, y al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que investiguen las graves inconsistencias detectadas en el cementerio argentino en Darwin Islas Malvinas donde habría tumbas con nombres apócrifos. Los responsables serían los integrantes de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas que tomó la administración del cementerio en 1999. Se los acusa de haber intercambiado lápidas, lo que ahora perjudica el proceso de identificación de los soldados NN que está llevando a cabo la Cruz Roja.

El secretario de Relaciones Institucionales del CECIM La Plata, Ernesto Alonso, explicó: “Son varias las inconsistencias en el cementerio de Darwin. Nosotros ya lo sospechábamos pero estábamos esperando que se termine el proceso de exhumación que lleva a cabo la Cruz Roja para confirmarlo, pero todo se adelantó a partir de una investigación periodística. El Estado debe investigar lo que pasó, evidentemente vamos camino a una nueva judicialización”.

Las serias incongruencias respecto a las ubicaciones de los soldados caídos se pueden verificar al comparar los documentos que registran en forma detallada el armado de la necrópolis militar en 1983 por el coronel británico Geoffrey Cardozo y lo que aparece posteriormente en la superficie del nuevo cementerio administrado por la Comisión de Familiares de Caídos, que fue construido en 2004 con el aporte económico del empresario Eduardo Eurnekian.

“Los únicos que tomaron contacto físico fueron los británicos en 1983, levantaron los cuerpos que habían quedado diseminados y los enterrados en distintos lugares, y los depositaron en el cementerio argentino en Darwin. Aquellos que tenían algún documento o la chapa identificatoria fueron sepultados con nombre y los demás como NN. Pero también marcaron la trazabilidad de los cuerpos y detallaron en un mapa dónde fueron encontrados y en que tumba se enterraron”, contó Alonso.

Y agregó: “Esa tarea no coincide con lo que aparece posteriormente en la superficie del cementerio que fue remodelado en 2004”. A partir de un acuerdo bilateral firmado en 1999, el mantenimiento del cementerio argentino quedó a cargo de la Comisión de Familiares de los Caídos, organismo creado a instancias de la dictadura militar que durante 28 años tuvo como presidente a Héctor Cisneros, integrante del Batallón de Inteligencia 601.

“Ahí empiezan a aparecer las inconsistencias, en tumbas que figuraban vacías aparecen nombres y en otros con una determinada procedencia figuran lápidas de NN”, explicó el integrante del CECIM. *Según un informe se han relevado 17 inconsistencias entre el mapa original del cementerio y lo que se ve actualmente en la superficie. *

“Siempre se opusieron a la identificación en contra de la gran mayoría de los familiares que necesitan saber el destino final de sus seres queridos. Sabían que cuando se empezara el proceso para restablecer la identidad se iban a destapar todas las barbaridades que hicieron”, expresó Alonso.

Desde el CECIM señalaron que en caso de constatarse las irregularidades, quedaría en riesgo el Derecho Humano a la Verdad, reconocido en la sentencia del Juez Ercolini ya que la tarea de reconocimiento de los 123 soldados no identificados que está llevando adelante actualmente la Cruz Roja se estaría desplegando en base a información errónea.

Ante esta situación, solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que “arbitren todos los medios a su alcance a fin de aclarar los mismos y, consecuentemente, que se adopten medidas relativas a la organización y las personas que se encargan de administrar el Cementerio de Darwin, Isla Soledad”.

“La última operación que hicieron para intentar frenar el proceso de identificación fue publicar fotos del trabajo de Cruz Roja para tratar de invalidarlo. Estos son los mismos que nos escracharon a nosotros”, aseguró el ex combatiente platense y continuó: “Ahora hay que esperar los resultados que arroja el trabajo de la Cruz Roja, pero queda claro que esta gente no puede seguir administrando el cementerio. Ahora, le están echando la culpa a Cardozo y a la Cruz Roja porque se les viene la noche, saben que todo lo que hicieron se va a saber”.

Un ejemplo de las inconsistencias se da en una tumba donde figuran cinco nombres de los tripulantes de un avión que fue tirado en la isla borbón, pero el coronel británico que armó el cementerio argentino había señalado que ahí se había sepultado a dos tripulantes de un avión que cayó en la isla Pebble.

“Ahora las únicas tumbas que se están exhumando son las que figuran como no identificadas por lo que el porcentual de no encontrados terminará siendo aún mayor porque el ADN de los cuerpos será comparado únicamente con las muestras de los familiares de los 123 NN”, aseguró Alonso.

“Esta comisión fue creada para que los familiares no se vayan con los organismos de Derechos Humanos pidiendo saber qué pasó con sus hijos. Todo esto tiene responsables, por qué no fueron identificados todos los caídos como exige todo protocolo básico de en un ejército regular. Hay soldados enterrados antes del 14 de junio cuando terminó la guerra que fueron sepultados como no identificados. Hay caídos que fueron entregados con nombre y apellido en la morgue argentina y que ahora no están identificados”, criticó el ex combatiente y sentenció: “Hubo una total impunidad en el manejo de la parte necrológica por parte de las propias Fuerzas Armadas”.

“Van a tener que dar explicaciones, es gravísimo lo que han hecho. Todo para continuar con la política de encubrimiento. También hay una responsabilidad del Estado que no cruzó la información para que el proceso de identificación sea exitoso. Esto lamentablemente va a quedar inconcluso”, concluyó Alonso.