“LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SIEMPRE SERÁN UNA PRIORIDAD”

Posted on 1 day ago

El Intendente de la Walter Vuoto firmó un convenio de cooperación con el Consejo Nacional de las Mujeres para la realización del proyecto ̈”Hacia el Fin de la Violencia en el Principio del Mundo”. El proyecto apunta a difundir información, recursos y herramientas para avanzar en la erradicación de la violencia de género y permitirá fortalecer las actividades de concientización en la población sobre la violencia contra las mujeres.

“Estamos muy contentos con este avance. La violencia contra las mujeres es una problemática transversal, nos involucra a todos, a la justicia, a los cuerpos deliberativos, a los ejecutivos de todos los niveles de gobierno. Es importante comprender este aspecto de la problemática para avanzar en el compromiso e involucramiento de todas y todos los que tenemos la capacidad de tomar decisiones. Tenemos en nuestras manos la responsabilidad de revertir la situación que hoy viven las mujeres”. enfatizó Vuoto.

El convenio fue firmado en la sede del Consejo Nacional de las Mujeres con la presencia de su presidenta, la Sra. Fabiana Tuñez, el Intendente, la Ssecretaria de la Mujer, Laura Avila y el delegado de la Casa Ushuaia en Buenos Aires Joaquin Bezi.

El proyecto es financiado por el Consejo Nacional de Mujeres y Vuoto destacó que “la firma del convenio con el Consejo Nacional de las Mujeres tiene una particular relevancia para mí. Me complace ver que el trabajo que inicié como concejal hoy se traduzca en políticas concretas que son desarrolladas por la Secretaría de la Mujer, un espacio que es reconocido tanto por las vecinos como por las instituciones que trabajan el tema. Y me honra más aún, poder proyectar este trabajo a largo plazo”.

El intendente destacó que “eso es algo que estuvo muy presente en la reunión y un punto fuerte de coincidencia con la Presidenta del Consejo, entender que las políticas para construir una sociedad justa e igualitaria son una inversión, jamás pueden ser consideradas un gasto. Coincidimos también en nuestra aspiración a que este proyecto sea el primero entre diferentes iniciativas de trabajo colaborativo”.