Laura Colazo rechazo las declaraciones de Carrió por la coparticipación provincial

“Nuestra Gobernadora fue clara en la respuesta”, dijo la Candidata a diputada por el Frente Tierra de Unión: “Hablar de conflictividad en Tierra del Fuego desde una ciudad que a diario está sitiada por cortes y piquetes, creo que eso es un despropósito y decir que tenemos todos los conflictos del mundo cuando tenemos una Provincia pacificada es faltar a la verdad y ofender a los fueguinos. Hay mala información y poca visión para cuestionar los recursos de nuestro territorio desde la comodidad de Capital, el distrito más rico del país”.



Al ser consultada por la frase de la diputada Carrió quien aseguró que “bastaría que no haya gobierno, repartir el dinero que llega y no tener problemas”, Colazo manifestó que ”quiero recordarle a Carrio que por más que no le guste las provincias tienen reconocimiento constitucional y tenemos derecho a percibir lo que nos corresponde”.

“Creo que en este tiempo es un despropósito seguir teniendo una mirada unitaria que no le da importancia al resto del territorio”, aseguró.

Y expresó: “Defender lo nuestro significa cuidar peso por peso lo que es de los fueguinos y poder explicarle con mucho respeto a la Diputada Carrio que Argentina tiene una mirada federal y que no es solo la Provincia de Buenos Aires o Capital Federal”.