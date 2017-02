INTENTO DE OCUPACIÓN EN ANDORRA

INTENTO DE OCUPACIÓN Y POSTERIOR DESARME EN ANDORRA: NO NOS VAMOS A DEJAR EXTORSIONAR POR OPORTUNISTAS

Les aseguro que no nos vamos a dejar extorsionar por oportunistas que especulan con las necesidades de nuestros vecinos; lo dije y lo vuelvo a decir, con estas maniobras no me están perjudicando a mí si no que están perjudicando a cientos de vecinos. Ese sector ya está previsto para familias que esperaron dentro del marco legal una solución habitacional, que esta gestión le va a dar.