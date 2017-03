Informe de Navarro: “Fue un programa utilizado por algunos sectores para desacreditar al Gobierno Provincial”

Posted on 3 hours ago

Este domingo en el programa Economía Política que conduce el periodista Roberto Navarro se emitió un informe sobre el impacto de las medidas del Presidente Mauricio Macri en torno a la industria. Informaron que en 15 meses de gobierno de Macri cerraron 111 empresas y cinco familias por día abandonaron la isla y que se instaló el “miedo e incertidumbre de cara al futuro”.

Consultó al ministro Coordinador de Gabinete, Leonardo Gorbacz sobre el programa. “En esta oportunidad se muestra la situación de la industria de Tierra del Fuego desde la perspectiva correcta, que es una decisión que se tomó desde hace muchos años y fue sostenido por los distintos Gobierno que tuvo como objetivo poblar Tierra del Fuego y apuntó a defender la soberanía”, explicó.

“En general el balance es positivo porque se lo toma desde esa perspectiva pero no sé si se verifican los números que exista un éxodo masivo. De acuerdo a los datos que me pasó el Ministro de Gobierno es que los egresos de cambio domicilio se siguen produciendo. Si continúa un proceso de pérdida de empleo evidentemente puede haber éxodo. De hecho antes de lo que diga Navarro, lo dijo la Gobernadora en el discurso de apertura del 1 de marzo en que planteó que no se puede revertir un proceso histórico por malas decisiones nacionales”, aseveró.

En este sentido admitió que “tiene que ver con las alternativas que se dan en otras puntas del país, pero es un momento difícil para Tierra del Fuego y su industria y para todo el país es difícil ya que hay medidas que se tomaron que afectaron los puestos de trabajo”.

Para Gorbacz “es dramático” que se muestre como beneficiosa la apertura de importaciones tras la suspensión de personal en la fabricación de netbooks y notbooks. “Parece más un ministerio de importación que de producción”, sostuvo.

Sobre la responsabilidad de la Gobernadora en la defensa de la industria fueguina, el funcionario opinó que “es la parte del informe que menos valor tiene porque no hubo un dato que lo sustente; fue una valoración política que no creo que sea una valoración del propio Navarro sino de los sectores políticos que utilizaron el programa que pudo haber sido un excelente oportunidad para defender la industria en vez de plantear especulaciones del tipo electoral”.

“Basta ver las redes sociales y ver qué sectores políticos salieron a promover el programa desde hace días. Y ahí se equivocan los muchachos que promovieron esa situación porque la industria de Tierra del Fuego necesita ser defendida con la unidad de todos los sectores políticos. Entonces que se utilice ese programa para plantear una división con una mirada corta electoralista cuando hablamos de un proceso que llevo décadas de construcción de nuestro Régimen Industrial, de poblamiento de la defensa de la soberanía”, cuestionó.

Si bien no nombró a funcionarios municipales o diputados nacionales, dejo entrever que “este sector político se equivoca en aprovechar una situación que nos preocupa a todos; Creo que les preocupa más las elecciones que las fuentes laborales. Se ha visto en las redes a los sectores vinculados al Intendente de Ushuaia generando la promoción del programa pero de todas maneras lo importante es que entienda que hay medidas nacionales que afectan a nuestra industria y que el sentido no es generar un costo extraordinario sino poblar una región que tenia riesgo de perder la soberanía”.

Remarcó que “es falso” que se haya operado políticamente desde el Gobierno para censurar la palabra de los trabajadores. “Ni siquiera se lo llamó al ministro de Industria para preguntarle datos de cuantos puestos se perdieron o cual es la propuesta del Gobierno Provincial”, aseveró.

“En definitiva fue un programa que en nombre de la defensa industrial fue utilizado por algunos sectores para desacreditar al Gobierno Provincial. Es importante que un medio refleje ciertas cuestiones que pasan en Tierra del Fuego, tampoco debemos encandilarnos; no creo que un programa de Lanata va a hundir la industria fueguina y un programa de Navarro la viene a salvar; la va a salvar o hundir el trabajo que podamos hacer desde Tierra del Fuego. La defensa de la industria fueguina es una causa provincial que no puede ser prostituida por ningún sector político”, finalizó.