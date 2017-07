Gorbacz reconoció que el dialogo con Nación en materia de industria “es tenso”

Posted on 1 hour ago

El ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, señaló que “tenemos que ser muy firmes pero también muy inteligentes en cómo defendemos el régimen” ya que “hay mucho aprovechamiento político en quien se erige como defensor, pero en lo concreto no ha hecho nada para defenderlo”.



“Se ha tenido que discutir mucho para mantener el régimen y estamos peleando para lograr, no solo su extensión en el tiempo, sino para lograr ampliar a otros productos frente a un gobierno nacional que tiene una mirada distinta” explicó Gorbacz.

Del mismo modo, el funcionario comentó respecto de un artículo publicado por el diario La Nación, que “uno no sabe si estos ataques vienen del propio gobierno, de los medios, de otras provincias o de sectores económicos a los que no le conviene el régimen de Tierra del Fuego”.

Asimismo, criticó que ese artículo haya planteado que el objetivo de la ley 19640 de poblar la Isla haya perdido vigencia, manifestando que “el poblamiento es un tema permanente, y si perdemos la posibilidad que tenemos de dar empleo va a haber un despoblamiento, porque la gente va a buscar otros lugares donde poder trabajar”.

Respecto de la relación entre la Provincia y el Gobierno Nacional, Gorbacz admitió que “es de un diálogo tenso” y agregó que “evidentemente hay miradas distintas con el Ministerio de Industria de Nación, pero nosotros tratamos de no cortar ese diálogo porque entendemos que es peor”.

“Necesitamos que el régimen se defienda no solo hablando por los medios, con discursos o levantando carteles, sino yendo a las oficinas que hay que ir, pelearse con el que hay que pelear y llevar alternativas concretas, números y demostrar que el régimen de Tierra del Fuego no solo no es un problema para el País, sino que es un beneficio enorme y lo tenemos que cuidar entre todos” afirmó.

“La defensa de la 19640 no es meramente discursiva, es una defensa real y eso requiere mantener puentes de diálogo, pero no voy a mentir, son situaciones tensas que se dan de manera permanente porque nuestra posición es muy firme” concluyó el Jefe de Gabinete Provincial