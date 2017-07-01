ESCUADRON 62 “RIO GRANDE”

EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS EN CONMEMORACIÓN AL 79NO ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LA FUERZA, ORDENADO MEDIANTE ORDEN ESPECIAL DEL DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA NRO 06/17 (05JUL17), 290800/2300JUL17 LLEVARASE A CABO TRADICIONAL CONCURSO DE RADIOAFICIONADOS ORGANIZADO POR ESTA DIRECCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE CONTARA CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA INSTITUCIÓN HABILITADAS POR LA ENACOM PARA OPERAR CON EQUIPOS RADIOELECTRICOS HF COMO CABECERAS DE MENCIONADO EVENTO.
AL RESPECTO SE INVITA A LA TOTALIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS, DE SEGURIDAD Y POLICIALES, PERSONAL EN ACTIVIDAD Y RETIRADOS, FAMILIARES Y RADIOCLUBES DE ESTA CIUDAD A PARTICIPAR A ESTACIONES Y OPERADORES HABILITADOS A TAL FIN.
EN TAL SENTIDO, AQUELLAS PERSONAS O ESTACIONES QUE DESEEN PARTICIPAR DEBERÁN ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL CONCURSO DE RADIOAFICIONADOS ORGANIZADO POR LA FUERZA, EL CUAL FUERA PUBLICADO EN EL SITIO WEB INSTITUCIONAL WWW.GENDARMERIA.GOB.AR.