EL PEDIDO DE EXCEPCIÓN DEL HARD ROCK PASÓ A COMISIÓN

Los concejales giraron a comisión el permiso que solicitó el presidente de la firma Hard Rock Café Ushuaia S.A. para mantener la ubicación actual del cartel característico del comercio.

Por decisión unánime, los concejales giraron a la comisión de Planeamiento y Obras Publicas el pedido de excepción para mantener el cartel de la guitarra que identifica a nivel mundial a la firma.

El concejal Silvio Bocchicchio reparó en que el Ejecutivo municipal tiene las herramientas legislativas necesarias para resolver el pedido y especificó que la ordenanza 3890 “Centro Comercial a Cielo Abierto” (CCCA) sobre la avenida San Martín, facultó a ese poder del estado municipal a “establecer los criterios de estética urbana, enriquecimiento del espacio público y contribución a una mejor lectura, visualización y comprensión de los anuncios”.

En este marco el concejal Bocchicchio sostuvo que “lo concreto es que cuando se discutió esta reglamentación surgió un consenso que prohíbe sobre toda la extensión de San Martín todo tipo de cartelería ubicada en forma perpendicular u oblicua” y agregó “por eso creo que esto no se debería resolver por la vía de la excepción, y si el proyecto tiene fundamentos válidos para hacerlo deberíamos llevarlo al debate para que todos opinemos”, fundamentó.

“No es cierto que de la ubicación del cartel de la guitarra dependa la continuidad de los puestos de trabajo”, amplió Bocchicchio e instó a cumplir las normas “porque simbólicamente la excepción es una herramienta que nos obliga legislar desde lo particular a lo general cuando nuestro trabajo debe ser al revés”.

Por su parte, el concejal Juan Carlos Pino si bien acompañó el giro a comisión del asunto, solicitó a sus pares trabajar en la actualización del código de planeamiento “debido a que la normativa actual no contempla el crecimiento y el desarrollo que tuvo la ciudad desde el 2002”.

Pino remarcó que “es indudable que el Código de Planeamiento necesita ser actualizado porque lo evidencia la cantidad de excepciones que se piden desde todos los sectores de la ciudad” y agregó que “no es menos cierto que detrás de cada excepción que pide el vecino hay un profesional estudiando el pedido”.

“La mayoría de los edificios que están sobre San Martin han pasado por este Concejo con pedidos de excepciones, con esto quiero remarcar que el Código tiene que ser modificado porque de no serlo vamos a seguir teniendo muchos problemas que derivan en modificaciones o excepciones”, argumentó Pino.

El giro a comisión fue requerido por el concejal Juan Manuel Romano (UCR) y obtuvo el acompañamiento de todo el Cuerpo.

En comisión, los concejales analizarán junto con el asunto la presentación efectuada por las Cámaras de Turismo, Hotelera Gastronómica, de Comercio y la asociación de Hoteles de Turismo cuyos integrantes se pronunciaron en desacuerdo con la autorización solicitada