EL GOBIERNO PROVINCIAL EMITIRÁ UN RECLAMO POR LA OMISIÓN DE ISLAS MALVINAS EN EL DIARIO DE LA FERIA DEL LIBRO

Posted on 4 days ago

Ante la omisión de las Islas Malvinas en el mapa de la página 5 del diario de la 44° Feria del Libro, que se comenzó a desarrollar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “desde el Gobierno de la Provincia expresamos nuestra preocupación por el reiterado olvido que estos eventos hacen de parte de nuestro territorio” señaló Gorbacz.

El ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz informó que “le pedí a la representante de la Casa de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cristina Tchintian, que tome contacto con las autoridades de la Feria del Libro, para pedir las explicaciones del caso y solicitar las rectificaciones que sean necesarias”.

Además detalló que “el stand de Tierra del Fuego en dicha Feria entregará mapas de la provincia en su dimensión completa y real, donde obviamente se incluyen además de las Islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur, el sector antártico argentino y los espacios marítimos circundantes”.

Cabe desatacar que la representación del Territorio Continental, Insular y Antártico de la República Argentina quedó establecida por la ley 26.651 la cual obliga al uso del mapa bicontinental de la República Argentina.

“Asimismo, no deja de extrañarnos que en la misma página del diario, pero en el mapa de Latinoamérica, sí aparezca la silueta de las Islas, con lo cual parece que para los editores del diario las islas forman parte del continente, pero no así del país. No podemos dejar pasar esta omisión en reiteradas ocasiones” manifestó el Jefe de Gabinete.

Finalmente, Gorbacz reafirmó que “las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, son y serán argentinas y fueguinas y su única gobernadora legítima es Rosana Bertone”.