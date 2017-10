EDUCACIÓN: 21 estudiantes de Ushuaia accedieron a la beca “tutorías matemáticas”

Posted on 12 hours ago

Ushuaia, lunes 9 de octubre de 2017.- Los legisladores Mónica Urquiza y Pablo Villegas (MPF), presentaron –esta mañana- el taller de matemáticas virtual, dirigido a jóvenes que terminan sus estudios secundarios este año. La iniciativa impulsada desde el bloque legislativo, logró conformar un cupo de 21 becas que fueron ofrecidas a los alumnos, que deseen reforzar sus conocimientos en la materia y en conceptos básicos para los exámenes de ingreso a las universidades del país.

Los cursos se dictarán en octubre y noviembre con una modalidad virtual. “Hemos impulsado esta colaboración con los chicos que van a ingresar en la universidad. Matemática es una materia importante y que está en la gran mayoría de las carreras académicas, por lo que, junto con el profesor Oscar Canales, se prepararon las clases virtuales”, expresó la legisladora Mónica Urquiza en diálogo con Prensa Legislativa.

“Convocamos a 7 colegios de educación secundaria de la ciudad, no todos solicitaron la beca, mucho tiene que ver con las especialidades. Por ejemplo, la escuela técnica superó las becas que tenían disponibles”. En este sentido, Urquiza señaló que “las becas, que no fueron utilizadas por otros colegios, se les entregó a este colegio que tenía la mayor demanda de cupos”, dijo la presidenta del bloque del MPF.

En cuanto a los contenidos de los talleres de matemática, Urquiza explicó que, “en particular, se va a trabajar en lo que refiere a los exámenes de ingreso para las universidades y así fortalecer los contenidos. Los programas están preestablecidos”.

Se trata de una prueba piloto, “si logramos los resultados que buscamos, tenemos la intención de trabajar en otras materias para otras especialidades”, adelantó Mónica Urquiza.

En este orden, la Parlamentaria mopofista dijo que, “como legisladores, contamos con partidas presupuestarias para determinados gastos u otorgar ayudas y en este caso, fue una forma de contribuir con la educación, implementando estas becas para los alumnos de Ushuaia”, detalló.

Por su parte, el legislador Pablo Villegas valoró el interés de los adolescentes por adquirir la capacitación proyectada, “es un aporte que realizamos desde la Legislatura para la educación de los fueguinos”.

“Ponemos a disposición herramientas para que los jóvenes puedan lograr sus objetivos estudiantiles. Soy un convencido, que el derecho a la educación, debe ser una realidad y para ello, hay que garantizar la igualdad de oportunidades”, reflexionó Villegas.

“Este curso es para quienes están transitando el último año del secundario y tengan decidido, que carrera universitaria o terciaria continuar. Es nuestro aporte, porque la educación es fundamental para las nuevas generaciones que se encuentran con un mundo cada vez más competitivo en lo laboral”, mencionó el Legislador.

Por último reflexionó acerca de la necesidad de formar nuevos dirigentes, “políticos, gremiales, del orden social, empresariales y demás, porque la Provincia necesita de ellos”, cerró.

Una de las becadas, Yamila Zapana contó que su idea es estudiar arquitectura. “Espero que el curso me facilite para entender lo que estamos viendo en el transcurso de este año, para que durante el primer año de mi carrera, el cambio no sea tan duro. Porque siento que no tengo una buena base de matemáticas”, contó en diálogo con medios de comunicación presentes.