Cierre de las recaladas de cruceros 2017-2018

Posted on 4 days ago

En el cierre de la temporada de cruceros 2017-2018 que tuvo lugar en el salón Milenium del Hotel Las Hayas, el intendente Walter Vuoto destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Los más importantes sectores de la comunidad vinculados a la actividad comercial, turística, gastronómica, la Dirección Provincial de Puertos, Fuerzas Armadas y de Seguridad, empresarios marítimos y de servicios confluyeron en el encuentro que comenzó a las 11:00, en el que se destacaron las 332 recaladas de cruceros que hubo durante la temporada, los 120.000 turistas que nos visitaron vía marítima y algo más de 33.000 tripulantes.

“Para nuestra ciudad el turismo de cruceros es una de las actividades con mayor potencial dentro del sector, y recibir a miles de turistas de todo el mundo es un profundo honor pero también una enorme responsabilidad”, comenzó diciendo el intendente Vuoto.

Destacó que la Municipalidad trabaja “mejorando la infraestructura de la ciudad y la calidad de los servicios que prestamos. Reubicamos y refuncionalizamos, junto al sector privado, los espacios de venta de excursiones marítimas, un viejo anhelo y una demanda del sector turística. Además era algo que necesitaban quienes nos visitan, llegar al puerto y encontrarse con otra lógica de ciudad, una ciudad ordenada y más limpia”, enumeró.

Vuoto, junto a la gobernadora Bertone y al presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Néstor Lagraña, expresó que “para esta temporada hicimos un esfuerzo muy importante e implementamos un plan de recuperación vial que ha sacado a la ciudad de una situación que afectaba severamente la calidad de vida de los vecinos y de quienes nos visitan. Eso también es apostar al turismo”.

Destacó el trabajo realizado por el Gobierno de la Provincia y “la decisión política de la gobernadora de gestionar un mayor número de recaladas de cruceros, de mejorar las condiciones de arribo de nuevas embarcaciones y de sostener una inversión económica en el puerto”. Del mismo modo sostuvo la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y el privado. “El crecimiento de la cantidad de recaladas es producto de las promociones del destino pero también de la decisión política de que el Estado acompañe, que promueva y que genere inversiones. Si el Estado no tiene decisión y no tiene política, la actividad por sí sola no va a crecer”.

“Hay una clara decisión política del Estado provincial, de la Dirección de Puertos y de la Municipalidad de Ushuaia de apostar todos los días a la promoción turística y a la inversión en infraestructura”, definió.

También el intendente sostuvo que “el trabajo en conjunto del Instituto Fueguino de Turismo, de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad y del sector privado hizo posible la presencia en cada feria internacional que se ha desarrollado promocionando el destino Ushuaia, los servicios que ofrece la ciudad, los hoteles, los comercios y los atractivos naturales”. Fue también especialmente mencionado el trabajo conjunto entre Prefectura Naval, la Dirección de Puertos, la Policía provincial y la Municipalidad a través de las secretarías de Gobierno y de Turismo, que permitió concretar más de 30 operativos para brindar seguridad a los turistas. Eso implicó una fuerte inversión en recursos humanos, en móviles, en combustible”.

Ushuaia está posicionada a nivel internacional como un gran centro de atracción turística, es la capital hemisférica de cruceros con más de 330 recaladas y ocupa el primer lugar en el segmento de turismo de cruceros. “Nuestro compromiso es el de reforzar el trabajo en conjunto con todos los sectores para mejorar los servicios que ofrece la ciudad, sabiendo que la tendencia indica un alta de la actividad de cruceros a un ritmo de un 5% anual de acá a 2025. Hay que tener en cuenta esto para diseñar políticas a corto, mediano y largo plazo”, indicó el jefe comunal.

Vuoto destacó el trabajo de la Secretaría de Turismo y de su personal que sólo en esta temporada recibieron a 120 mil turistas que llegaron con sus problemas e inquietudes buscando soluciones. “Ellos son la primera cara que ven los turistas cuando bajan a la ciudad. Mostraron un gran profesionalismo y capacidad. También tuvimos un gran acompañamiento de la Cámara de Turismo”.

Calificó la temporada como “excelente” y adelantó que “nuestro desafío para la próxima, como ciudad y como Estado, es seguir generando estrategias de promoción, seguir generando puntos de acuerdo y seguir empujando este maravilloso destino turístico junto al Gobierno provincial y a la Dirección de Puertos”.

El intendente detalló que el Municipio firmó un convenio con el Gobierno “para desarrollar un plan de obras públicas de más de 300 millones de pesos, priorizando la trama vial de la ciudad y los espacios públicos. En ese marco en los próximos días llegará a Ushuaia nuevo mobiliario urbano”, anunció.