BUSCAN DOS MENORES, YESENYA ZABALA, DE 14 AÑOS Y SEBASTIÁN COSERES HERNANDEZ, DE 13 AÑOS

USHUAIA: LA COMISARIA DE FAMILIA DE USHUAIA SITA EN EL BARRIO 60 VIVIENDAS TIRA 5 CASA 33 SOLICITA LA COLABORACION DE LA POBLACION PARA DAR CON EL PARADERO DE LA MENOR: YESENYA ZABALA, DE 14 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN 640 VIVIENDAS TIRA 10 “B” 2° PISO DPTO. “B”, DNI N° 96.330.500 FECHA DE NACIMIENTO 01/11/2002, NACIDA EN ESTADOS UNIDOS, ES DE CONTEXTURA FÍSICA DELGADA, DE 1,50 MTS DE ALTURA, TEZ BLANCA, CABELLO LARGO CASTAÑO OSCURO, Y SE ENCONTRABA VESTIDA CON UN PANTALÓN DE JEANS COLOR VERDE ZAPATILLAS AZULES SWEATER ROJO, Y UN CHALECO COLOR GRIS OSCURO CON CAPUCHA, EN SU MANO LLEVABA UNA CAMPERA COLOR VERDE. LA MISMA SE RETIRÓ DE SU HOGAR EN FECHA 14/07/2017 A LAS 12:20 HORAS, NO HABIENDO RETORNADO HASTA EL MOMENTO AL HOGAR.
LA COMISARIA DE FAMILIA DE USHUAIA SITA EN EL BARRIO 60 VIVIENDAS TIRA 5 CASA 33, TELÉFONO (02901) – 425054, SOLICITA LA COLABORACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA DAR CON EL PARADERO DEL MENOR: SEBASTIÁN COSERES HERNANDEZ, DE 13 AÑOS DE EDAD, NACIDO EL 10/06/2004 EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, D.N.I. Nº 45.756.387, ALUMNO DEL COLEGIO JOSÉ MARÍA SOBRAL, CURSANDO 2DO. AÑO, TURNO MAÑANA, DOMICILIADO EN ISLA AÑO NUEVO N° 74, DE ESTA CIUDAD. QUIEN ES DE CONTEXTURA FÍSICA DELGADA, DE 1,55 MTS. DE ESTATURA APROXIMADA, TEZ BLANCA, CABELLO CORTO, CON PEINADO AL COSTADO, OJOS DE COLOR MARRÓN; QUIEN AL MOMENTO DE AUSENTARSE VESTÍA UN PANTALÓN JEANS COLOR NEGRO, RECTO; UNA CAMISA AZUL DE VESTIR LISA, UN BUZO DE COLOR GRIS CON ROJO CON ESTAMPAS EN SU FRENTE EN LETRAS O NÚMEROS; ZAPATILLAS NÁUTICAS COLOR NEGRAS CON CORDONES AMARILLOS Y MOCHILA COLOR NEGRA CON ROJO Y BLANCO MARCA WILSON. QUIEN SE RETIRÓ DE SU HOGAR EN FECHA 14/07/2017 A LAS 20:45 HORAS, NO REGRESADO HASTA EL MOMENTO.