Ayala: “Era inadmisible prorrogar el servicio sin mejoras sustanciales para los vecinos”

Este miércoles los concejales retomaron la sesión especial, que se encontraba en cuarto intermedio desde el jueves pasado, y aprobaron la prórroga del contrato entre el Municipio y Transporte Bolívar, para el servicio complementario de transporte en el sector de Andorra, bajo nuevas condiciones propuestas por la mayoría de los ediles.

El concejal Gastón Ayala (MPF) remarcó que en el recinto “definimos una mejora sustancial para el servicio, en favor de los vecinos de Andorra”. El edil evaluó que “desde algunos espacios se habla del pasado para excusar al presente; cuando en realidad tenemos que ocuparnos todos, y en primer lugar el Ejecutivo, del problema del transporte que sigue afectando a los vecinos de nuestra ciudad”, y por el contrario “el proyecto oficial pretendía dar continuidad a un servicio ineficaz, de acuerdo a lo expuesto por los propios vecinos, con frecuencias y horarios insuficientes y unidades en mal estado, absolutamente deficitario desde su implementación”, dijo.

De acuerdo a las disposiciones incorporadas a la prórroga, el Ejecutivo municipal deberá, en un plazo no mayor a 90 días, garantizar que el servicio se ajuste a los mismos horarios y frecuencias de la línea urbana que presta la Sociedad de Estado, y garantizar un servicio complementario que conecte Andorra con el Hospital Regional Ushuaia al menos dos veces por día.

Asimismo, se estableció que vencido el plazo de la prórroga (1 año) el Ejecutivo deberá contemplar el circuito de Andorra para la línea urbana de transporte público colectivo de pasajeros, ya sea incorporando el sector al plan que presta la UISE (Ushuaia Integral Sociedad del Estado), o presentando, antes del 15 de marzo de 2018, una propuesta para el correspondiente llamado a licitación. “La solución para mejorar el servicio en Andorra la tomó el Cuerpo de concejales, en forma mayoritaria, en el compromiso asumido para brindar un servicio de calidad y acorde a la necesidad de los usuarios”, subrayó Ayala.

El concejal del MPF expuso que desde su banca “aspiramos, en representación de los vecinos de la ciudad, a que el Ejecutivo de continuidad a los servicios útiles y eficientes, y por el contrario mejore aquellos que no lo son”, y por ello “lamentamos que el Ejecutivo pretendiera dar continuidad a un servicio de mala calidad, tal cual como estaba planteado en el proyecto remitido el miércoles pasado; y finalmente terminamos definiendo una mejora sustancial prácticamente sobre tablas. La decisión la tomamos nosotros”, advirtió.

Ayala reclamó “que se respeten los tiempos para la presentación de proyectos; que permitan el debate en comisión, en profundidad y con detalle, y no plantear que nos corren los plazos para no dejar al sector de Andorra sin servicio”, ya que “esto pasa cuando se presentan los temas tarde, sobre la hora, y gracias a esa desprolijidad no se da lugar a las instancias de debate y análisis que nosotros tratamos de respetar. Incluso se presentaron modificaciones sobre bancas, justamente por no haber respetado los tiempos correspondientes”, cuestionó.

No obstante la aprobación de la prórroga con modificaciones introducidas por los ediles, “vamos a seguir trabajando en la solución de fondo, que es darle a éste y todos los sectores el servicio de línea regular al que muchos barrios no tienen acceso; como el Pipo y Alakalufes, que necesitan horarios y frecuencias iguales al del resto de la ciudad”, evaluó el concejal del MPF, y en ese sentido aclaró que “no estamos en contra de esta empresa, ni de ninguna otra; pero es necesario abrir las opciones pensando en los usuarios, que están reclamando un mejor servicio acorde a sus necesidades”, dijo el edil.

Subasta de predios: “Vamos a escuchar a los vecinos antes de tomar una decisión definitiva que afecte el uso de la tierra municipal”

En sesión especial, los concejales autorizaron la enajenación de dos predios del Parque Industrial mediante subasta, en primera lectura, lo que dará lugar a la instancia participativa de Audiencia Pública. “Vamos a contar con la oportunidad de exponer este asunto y escuchar a los vecinos, antes de tomar una decisión definitiva que afecte el uso de la tierra municipal”, adelantó el concejal Ayala, y reconoció “la necesidad del Estado Municipal de incorporar recursos para obras que necesita la ciudad, que no son únicamente las viales; también de servicios e infraestructura”, expuso.