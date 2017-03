ARCANDO: “El diálogo entre la Gobernadora y los Intendentes genera críticas de algunos actores porque les quita protagonismo”

Ushuaia, viernes 10 de marzo de 2017.- Ante el anuncio de una futura reunión entre el Gobierno de la Provincia y los intendentes, el titular del Parlamento, vicegobernador Juan Carlos Arcando hizo referencia al discurso que pronunció la Gobernadora el 1º de marzo. Evaluó que existe la “posibilidad de trabajar todos juntos” aunque también reconoció que “hay algunos actores que siempre tratan de poner palos en la rueda”. En ese sentido, aseguró que “parece que los molestara que la Gobernadora se pueda sentar a dialogar con los Intendentes”.

Arcando consideró que el diálogo entre la Gobernadora y los intendentes genera críticas de algunos actores porque les quita protagonismo. “La agenda la tienen que armar la Gobernadora con los Intendentes”, aclaró en declaraciones a FM Del Pueblo, de Río Grande.

Así, sostuvo que “yo puedo decir cosas, que tengan que ver con las gestiones de uno o de otro, pero esto no significa poner palos en la rueda a la posibilidad de un diálogo” y agregó que todo diálogo, “siempre es fructífero”.

Seguramente, en los próximos días la Mandataria fueguina convocará a los jefes municipales para “trabajar en forma mancomunada, porque de esta manera se beneficia al pueblo”. A modo de reflexión, sostuvo que “cuando hay gente que genera, no sabemos por qué intereses, este tipo de rispideces o divisiones, la perjudicada, es la gente a la que representamos”.

De cara a la posibilidad de concretarse ese encuentro, Arcando manifestó preocupación porque este anuncio algunos actores buscan que “la agenda de esa reunión esté condicionada, antes de que se sienten los que deben”.

Arcando aclaró que le parece irresponsable que salgan “algunos de segunda o tercera línea de cada uno de los Intendentes a decir que primero hay que solucionar este u otro tema”. En este sentido, evaluó que esas consideraciones generan “trabas al desarrollo de la reunión”. Agregó al respecto que no comparte esa metodología.

Al referirse a las gestiones de Gobierno y municipios, el Presidente de la Legislatura contó que “muchas veces recibo consultas o reclamos, por las distintas redes sociales y las traslado automáticamente al Ministro o responsable del área que corresponde”. Señaló también que ese tipo de actitudes las asume con los jefes municipales en un marco de respeto y con cuidado de que no sea interpretado como una intromisión en la gestión municipal. “Lo único que hago, es trasladar una inquietud de algún vecino. Yo no lo hago con mala intención, sino todo lo contrario y tampoco es poner palos en la rueda en la gestión municipal, si es cierto que lo hago mediáticamente porque es difícil hacer entender a algunos funcionarios municipales, que como dije recién, que lo hago con intención de que llegue el reclamo que recibo”, dijo al periodista José Quiroga en el programa Buenos Días.

“Yo soy una persona de diálogo, puedo hacer críticas pero son para ayudar, no las hago con una intención política, pero algunos lo toman a mal, o les llenan la cabeza a sus jefes para hacer creer que hay un enfrentamiento donde no lo hay. Salen a hacer declaraciones, que en realidad no le hacen bien a la sociedad ni a las gestiones”. Estas acciones generan que la opinión publica cuestione los enfrentamientos y diga: “Yo no los voté para eso, los voté para que trabajen por la comunidad”.

Respecto de las declaraciones del jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Oscar Souto, sobre supuestas presiones del Gobierno provincial ante Nación por fondos para obras, Arcando manifestó: “Somos grandes, nada tiene que ver la Gobernadora ni ninguno de sus funcionarios en este tema”, dando a entender que los dichos fueron realizados con ánimos de afectar la convocatoria al diálogo por parte de la Gobernadora.

“Nosotros, y esto lo ha dicho la Gobernadora, Rosana Bertone, en su discurso, vamos a acompañar las gestiones que hagan los Intendentes. No entiendo el por qué de estas declaraciones. Cada uno rendirá cuentas, si hizo bien o no su tarea, al momento de las elecciones. Puede ser que nos vaya bien o mal, pero este tipo de declaraciones no favorece a nadie. Y sino, hay que ponerle nombre y apellido al funcionario que está trabando una obra. No se puede dejar esa acusación en una nebulosa, y eso del nombre no lo leí en ningún medio”, cerró.