MABEL CAPARRÓS RESPALDÓ LA GESTIÓN DE MELELLA

La diputada nacional Mabel Caparrós brindó un fuerte respaldo a la gestión de gobierno del profesor Gustavo Melella y elogió la lucha por conseguir la prórroga del Subrégimen de Promoción Industrial. Observó que, por primera vez en mucho tiempo, “tenemos un Gobierno nacional afín a la provincia y afín a los municipios y esto es bueno para los fueguinos”.

Ushuaia.- La Diputada Nacional Mabel Caparrós fue entrevistada por el periodista Sergio Cachín en el programa La Mesa que se emite por FM Espectáculo (93.1 MHZ) de la ciudad capital, donde respaldó el gobierno del profesor Gustavo Melella.

“Estoy al tanto de todo lo que está haciendo el Gobernador y cómo vienen trabajando sus funcionarios y la verdad es que lo vienen haciendo bien, con una tranquilidad y una paz que hacía mucho tiempo no se veía en la provincia y tratando de construir hacia adelante un futuro distinto”, dijo la parlamentaria nacional.

Agregó Caparrós que “Gustavo (Melella) sabe que lo acompaño en cada acción que él hace, está trabajando fuertemente, por ejemplo, en la prórroga del Subrégimen de Promoción Industrial que ojalá lo logremos porque veíamos ayer una encuesta donde Tierra del Fuego tiene el mayor índice de desocupados del país y esto uno lo ve en la calle”.

En este sentido, la Diputada Nacional abogó por “la generación de herramientas de construcción laboral que puedan absorber toda esta mano de obra que está desocupada y este es el primer objetivo que tiene Gustavo, lo demás ya está en marcha, como la reparación de las escuelas para poder comenzar las clases como corresponde, está en marcha Desarrollo Social para generar las redes de contención necesarias para que las familias puedan ir subsistiendo hasta tanto se generen los puestos de trabajo que tanto estamos esperando, así que creo que está en marcha la Provincia y Gustavo cuenta con todo el equipo de gente, electa o designada, que lo va a acompañar en esta gestión sin mayores inconvenientes”, vaticinó.

Por otra parte, se la consultó sobre la gira europea del Presidente de la Nación, que incluyó su encuentro con el Papa Francisco. “Alberto está haciendo lo que tiene que hacer, está generando los mecanismos para insertar a la Argentina en el mundo no de una manera entreguista como lo hizo el gobierno de Mauricio Macri que se reunía con empresarios”. Alberto Fernández “se está reuniendo con gobiernos de distintos países del mundo que puedan traer inversiones a la Argentina sin actuar en detrimento de nuestro país; de que puedan invertir con estabilidad y con seguridad sin necesidad de llevarse recursos de nuestra nación como ha pasado hasta ahora”, contrastó.

Sobre este punto, elogió al Presidente señalando que “yo lo veo bien, creo que son las políticas que hay que aplicar y además porque se está en medio de una negociación por la deuda externa muy dura, de lo cual Alberto dijo que no va a contar la estrategia ni el plan económico porque se está trabajando con capitales que no tienen patria; son capitales que andan por el mundo buscando países ‘fáciles’ para poder invertir y llevarse lo que puedan e irse a otros países. El Presidente está haciendo lo que todos los argentinos esperamos que haga, de trabajar hacia afuera para insertar a la Argentina nuevamente en el mundo”.

Reparó que por primera vez en mucho tiempo, “tenemos un Gobierno nacional afín a la provincia y afín a los municipios y esto es bueno para los fueguinos porque todo lo que se logra ya resolver, desarrollar; disponer de las inversiones para que vengan, recursos que siempre nos están faltando, va a tener su impacto positivo en la gente”.

Situación del paso de Radman

Caparrós recordó que “hace muy poquitos días mantuve una reunión con el Ministerio de Seguridad de la Nación por el tema del paso de Radman –que es uno de los pasos más lindos que tiene la Argentina me parece- ya que está en un estado de abandono total después de estos cuatro años, está absolutamente deteriorado, se proveen de energía eléctrica con un generador que tiene más de veinte años y a veces no tienen el combustible para que funcione; las instalaciones también están muy deterioradas; tienen un basural a cielo abierto. Fui por dos días, una con el Gobernador para conversarlo y en otra con el Ministerio de Seguridad para que puedan firmar entre ellos un convenio de colaboración y entre todos poder resolver este problema porque además, al no tener energía el paso de Radman, hace que no se pueda cargar a veces quiénes pasan y este diferimiento no es bueno ni para la seguridad ni para quienes transitan por esos pasos”, entendió.

Consultada sobre el generador a viento instalado por la UNTDF, Caparrós dijo que “no funciona porque no tiene las baterías, me imagino que deben tener su costo y por ese motivo también intercedí en esto elevando un completo informe al Gobernador, otro similar al Ministerio de Seguridad de la Nación y poder ver que se resuelva este problema de manera conjunta ya que tiene mucho que ver con la provincia, con el turismo, con la seguridad. Transcurre mucho turismo europeo por ese paso, por la tanto hay que presentarlo mejor y no es tan costoso, sino simplemente ponerse de acuerdo las instituciones nacionales y provinciales para poder resolverlo”, insistió.