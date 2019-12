ACTO DE FINALIZACIÓN DE CURSADA DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

El Municipio de Río Grande en conjunto con la Universidad Tres de Febrero llevó a cabo el acto de finalización de cursada de la primera cohorte de la Licenciatura en Educación Secundaria que se dictó en nuestra ciudad a partir de un convenio entre ambas instituciones.

Participaron del evento la Secretaria de Promoción Social del Municipio, Analìa Cubino, la Asesora Pedagógica de la Secretaría Académica de la UNTREF, Lic. Cristina Tomassi, estudiantes, profesores, autoridades de distintas instituciones sociales y académicas de la ciudad y familiares de los egresados y egresadas.

Haciendo uso de la palabra, Cubino agradeció a la Universidad de Tres de Febrero y al equipo de educación del Municipio por haber hecho posible el dictado de esta licenciatura, y recalcó que “hoy es un día muy especial para cada estudiante que está aquí presente, algunos teniendo la oportunidad de acceder a una carrera de grado que a veces por nuestra ubicación geográfica se hace tan difícil”.

“Cuando entré a la gestión la primera acción que el Intendente Gustavo Melella me pidió fue avanzar en esta licenciatura, porque veíamos que la escuela y estas becas de título y postítulo eran la posibilidad de que esas escuelas pudieran participar con sus docentes de esta oportunidad”, agregó.

Asimismo, Cubino resaltó que “nos comprometimos con la educación de Tierra del Fuego desde el lugar humilde de un Municipio pero con las mismas grandes ambiciones que tienen los docentes de soñar que algo puede ser transformado”.

Finalmente, la funcionaria subrayó que “queremos felicitar a quienes hoy concluyen su licenciatura porque han perseverado, la matrícula se ha sostenido a lo largo del tiempo y esto habla de un compromiso no solo con la escuela sino también con las políticas públicas del Estado que les brindó esta posibilidad, no solo de aprender sino también de vincularse y disfrutar del trayecto formativo”.

“Hay algo que hoy nos une y es el deseo de tener una educación inclusiva, con calidad, una educación de la que estemos orgullosos como estamos hoy orgullosos de los docentes y las docentes que finalizaron de cursar su licenciatura”, concluyó.

Por su parte, en representación de la UNTREF, la Lic. Tomassi dijo que “quisiera poner como protagonistas hoy a quienes terminaron de cursar la carrera y están muy cerca de la meta. Esto me genera una enorme emoción. Cuando iniciamos con esta licenciatura, un grupo de profesores pensamos que en el marco de la Ley Nacional de Educación y las Leyes provinciales que normatizaban por primera vez en la historia la escuela secundaria obligatoria, había que hacer algo especial para formarnos como especialistas en educación secundaria. Así fue que nos empezamos a reunir y a pensar esta propuesta. En ese momento no sabíamos donde iba a terminar todo y uno de los lugares adonde finalmente llegamos es acá. En este sentido quiero hacer una mención a la visión y perseverancia de las autoridades de este Municipio para hacer este convenio”.

“Debo decir además que esta es la comisión que más estudiantes ha conservado en su matrícula y que mejor rendimiento en materia de trayectoria académica han tenido”, sostuvo.

Para concluir, Tomassi parafraseó a Miguel de Cervantes quien dijo “lo importante de la posada es el camino que me ha llevado a ella” y manifestó que “ustedes están ahí nomás de la posada, lo importante es el camino. Sigan transitando caminos”.

También la estudiante Prof. Fabiola Montoni Isaac se dirigió a los presentes contando las experiencias que vivieron los estudiantes. “Hay una frase en un cartel en la Nasa donde se lee Aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar, lo bueno es que la abeja no lo sabe. La ley física dice que la abeja no puede volar, cada principio aerodinámico dice que la amplitud de sus alas es muy pequeña para conservar su enorme cuerpo en vuelo, pero una abeja no lo sabe y vuela de todas formas. Eso es lo que todos debemos hacer, volar y prevalecer en cada instante y ante cualquier dificultad”, dijo.

“Quiero hacer una manifestación genuina y unánime de agradecimiento que los alumnos de esta licenciatura deseamos expresar tanto a la gestión del Municipio como a la Universidad Tres de Febrero por la invaluable oportunidad que nos fue brindada”, finalizó.

Luego de la entrega de certificados, los presentes compartieron una torta y un momento ameno de encuentro y diálogo.